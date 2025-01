Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro e faz História

A atriz Fernanda Torres ganhou neste domingo, dia 5, o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama pelo papel de Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui e fez História para o Brasil sendo a primeira brasileira a levar a estatueta para casa.

Em sua fala, a brasileira disse que não tinha preparado um discurso. No entanto, ela reconheceu o bom trabalho das outras atrizes que concorriam com ela e disse admirá-las. Ela também agradeceu ao diretor Walter Salles e dedicou o prêmio à mãe Fernanda Montenegro, que esteve no Globo de Ouro há 25 anos.

“Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia… Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte permanece na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu.”

Em 1999, Central do Brasil, protagonizado pela mãe da atriz, venceu como melhor filme em língua estrangeira.

As concorrentes de Fernanda Torres eram: Angelina Jolie, por Maria; Nicole Kidman, por Babygirl; Tilda Swinton, por O Quarto ao Lado; Pamela Anderson, por The Last Showgirl e Kate Winslet, por Lee.

O prêmio foi apresentado pela lendária atriz Viola Davis, que ficou emocionada ao chamar a atriz para o palco para que ela pudesse receber o prêmio e fazer seu discurso.