Fenômeno por trás das dancinhas de ‘Lovezinho’ e ‘Tá OK’, Xurrasco grava sua primeira música

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 15:15 Compartilhe

O influenciador digital Xurrasco, conhecido por fazer coreografias cativantes de hits da internet, surfa também em uma nova onda, e agora estreará a sua carreira como cantor. Ao lado de artistas como o duo HITMAKER e a cantora Gabily, ele participará do single ‘Gigantona’.

Com apenas 17 anos, o jovem de Bangu, zona oeste do Rio, já acumula mais de 50 milhões de curtidas no TikTok e revela que a sua primeira experiência musical surgiu de forma despretensiosa.

“A Gabily se tornou uma grande amiga e me deu suporte e direcionamento no início da minha carreira como influenciador. Ela me levou pro escritório dela, a Mousik, onde eles têm nomes como o Umberto Tavares e Jefferson Júnior, brabíssimos na musica”, afirma Xurrasco.

“Nesses últimos meses, fiquei de perto com essa galera da música e curti e resolvi experimentar. Em breve vou lançar o meu single com os Quebradeiras , que são meu amigos também”, completa ele, já revelando outros planos para o futuro.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias