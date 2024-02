Felipe Araújo realiza pocket show com fãs no Parque Bondinho Pão de Açúcar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/02/2024 - 15:36 Para compartilhar:

O cantor Felipe Araújo marcou presença em um dos cartões postais mais famosos do Rio de Janeiro: o Parque Bondinho Pão de Açúcar. O encontro aconteceu nesta segunda (05), com muita música ao vivo e a participação especial dos fãs e público presentes.

Felipe Araújo apresentou alguns de seus sucessos, incluindo seu mais novo lançamento, o álbum “Última Noite Ao Vivo“, que chegou no último dia 1º de fevereiro nas plataformas de streams, via Universal Music.

O Morro da Urca contou com um pocket show de Felipe Araújo, que apresentou algumas canções de seu novo projeto, como o lead single “Sorte da Porra”, faixa que que reflete a versatilidade e a inovação presentes no trabalho do sertanejo, além de “Na Mão da Bagunça”, “Posso Ser”, “Desaforada”, “A Pessoa que Chora” e a faixa-título, “Última Noite”, que surpreendeu os fãs com melodias e letras sobre histórias reais. O cantor também apresentou alguns sucessos de sua carreira, como “Atrasadinha”, “A Mala é Falsa”, “Espaçosa Demais”, “Amor da Sua Cama”, “Ainda Sou Tão Seu” e “Mentira”.

A ação especial integra a programação do UMusic in Rio – Verão 2024, evento realizado pela Universal Music Brasil e o Parque Bondinho Pão de Açúcar. O projeto, que também conta com a parceria da Smart Fit, acontece até o dia 25 de fevereiro e compõe a programação da Campanha Vem Viver o Verão do Parque Bondinho. O UMusic in Rio – Verão 2024 terá uma agenda especial para os cariocas e turistas vivenciarem momentos únicos e, de quebra, admirarem um dos mais belos cenários do mundo.

Além disso, a programação de verão do Parque Bondinho está repleta de ativações, tais como: apresentação da bateria mirim Salgueiro, dos blocos Vagalume Verde, Orquestra Circônica e Nosso Bloco, além do DJ TOMMAX, atividades infantis, distribuição de mate e sachês de protetor solar na fila de entrada do Parque e muito mais. Para ter acesso ao Parque Bondinho e se divertir com as diversas atividades, os cariocas e turistas devem adquirir seus bilhetes no site www.parquebondinho.com.br ou na bilheteria do ponto turístico.

