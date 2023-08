Felipão lamenta gol perdido por Paulinho no 2º tempo: ‘Tivemos a bola do jogo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 0:29 Compartilhe

O técnico Luiz Felipe Scolari lamentou o gol perdido por Paulinho no segundo tempo diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

“Tivemos a bola do jogo”, disse o treinador atleticano, em entrevista coletiva. “O Paulinho teve a chance, errou, mas as coisas são assim mesmo. A gente sente, mas depois ressurge e vai em frente”, afirmou Felipão, que não considerou o resultado injusto.

“Quem fizesse o gol, seria o gol do jogo. Não sairia mais gols porque as equipes estavam bem ajustadas. O time vem melhorando a cada dia e enfrentou uma das melhores equipes do Brasil”, disse o técnico atleticano, que caiu pela primeira vez nas oitavas de final da competição continental.

Eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Atlético-MG agora só tem a disputa do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. “Temos um objetivo de ganhar 26, 27 pontos no primeiro turno. Podemos conseguir isso. Depois vamos ver o que é preciso para atingir uma de nossas metas (vaga na Libertadores do ano que vem)”, disse Felipão, que atingiu 84 partidas na Libertadores, o sétimo técnico em número de jogos.

Em décimo lugar, com 24 pontos, o Atlético-MG joga pelo Brasileirão, domingo, às 11 horas, diante do Bahia, no Mineirão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias