Faustão recebe alta hospitalar após internação para realizar exames, em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2023 - 13:25 Compartilhe

O apresentador Fausto Silva, 73, recebeu alta neste sábado, 23, após internação para realização de exames pós-transplante. De acordo com boletim enviado pelo Hospital Albert Einstein, onde o apresentador foi submetido a cirurgia, Faustão agora segue se recuperando em casa.

“O paciente Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 23 de setembro, e seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco”, diz o boletim médico.

Faustão foi submetido a um transplante de coração no dia 27 de agosto. Ele havia sido internado no dia 5 do mesmo mês com quadro de insuficiência cardíaca e logo precisou entrar na fila de espera por um doador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fausto Silva (Faustão) 🔵 (@faustosilvaofcial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias