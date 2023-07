Exxon comprará Denbury por US$ 4,9 bilhões para expandir negócio de baixo carbono

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 11:29 Compartilhe

A ExxonMobil comprará a Denbury Inc., especialista em recuperação avançada de petróleo, por US$ 4,9 bilhões (R$ 23,5 bilhões na cotação atual), à medida que desenvolve uma estratégia de produção de baixo carbono, anunciou a gigante do petróleo nesta quinta-feira (13).

A compra de todas as ações fornece à ExxonMobil a rede de oleodutos de dióxido de carbono da Denbury em ricas regiões industriais dos estados do sul dos EUA, como Texas, Louisiana e Mississippi, onde as empresas de petróleo planejam grandes projetos de isolamento de carbono em resposta às crescentes pressões dos efeitos ambientais das mudanças climáticas.

Espera-se que o acordo de compra seja fechado no quarto trimestre.

“A aquisição da Denbury reflete nossa determinação de fazer nossos negócios de soluções de baixo carbono crescerem de forma rentável, atendendo a uma variedade de indústrias difíceis de descarbonizar, com uma oferta abrangente de captação e isolamento de carbono”, disse o CEO da ExxonMobil, Darren Woods.

As empresas de petróleo defenderam o isolamento de carbono como uma resposta importante à mudança climática. O processo envolve capturar o dióxido de carbono liberado na produção industrial e transportá-lo através de dutos para locais onde é depositado no subsolo, removendo os gases que retêm o calor da atmosfera.

