Expulsos, diplomatas russos deixam embaixada em Londres

ROMA, 20 MAR (ANSA) – Três ônibus saíram hoje (20) da embaixada russa em Londres com os 23 diplomatas expulsos pelo governo do Reino Unido. A primeira-ministra Theresa May decidiu expulsar os diplomatas como forma de retaliação à Rússia pelo suposto envenenamento do ex-espião russo Serghei Skripal e de sua filha, Yulia, em Salisbury.

Os ônibus deixaram a embaixada e seguiram viagem diretamente para um aeroporto da capital britânica, onde os diplomatas embarcarão para Moscou. Os funcionários russos estavam aos prantos no momento da despedida, e as imagens foram transmitidas pela imprensa britânica. O prazo para eles deixarem o país termina amanhã. Neste semana, os 23 diplomatas britânicos expulsos pela Rússia, em resposta à medida de May, também deixarão Moscou. (ANSA)