Exposição em homenagem aos 10 anos da morte de Chorão celebra legado do ícone do rock nacional

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 11:20 Compartilhe

Para marcar os 10 anos sem o eterno Chorão, será realizada uma exposição intitulada como “Chorão Eterno 10 anos”, e que tem como objetivo celebrar seu legado e relembrar a sua trajetória na música.

A exposição acontecerá entre os dias 13 a 28 de julho, no segundo andar da Galeria do Rock, na loja 335, em São Paulo, e estará aberta ao público a partir das 12h.

Os fãs do cantor poderão ver uma série de itens relacionados à vida e à carreira de Chorão. Desde fotos, cartazes, discos, objetos pessoais, prêmios e até a icônica camisa usada pelo artista no Rock In Rio Lisboa, que foi um marco importante na carreira da banda.

A exposição foi organizada pela Non Stop Produções, junto ao filho de Chorão, com o intuito de oferecer aos fãs uma experiência em diferentes fases da carreira do músico. “Chorão Eterno 10 anos” é uma oportunidade para os fãs de Chorão e para todos aqueles que admiram sua música e sua contribuição para a cultura brasileira.

Trajetória de sucesso

Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, nasceu em 1970, no bairro do Tremembé, em São Paulo, e se destacou como vocalista e principal compositor da banda Charlie Brown Jr., tornando-se uma das maiores referências do rock nacional.

Com sua voz marcante e letras intensas, Chorão expressou em suas canções as angústias e desafios da juventude, o que o transformou em um ícone para gerações de fãs.

Sua música transmitia mensagens de protesto, amor e superação, abordando temas como desigualdade social, preconceito e a busca por um mundo melhor. Chorão era conhecido por entregar uma energia contagiante no palco e, com sua personalidade explosiva, cativava o público de forma única.

Chorão morreu em 2013, deixando um vazio na música brasileira. No entanto, seu legado será eterno, enquanto suas composições continuam ecoando e inspirando novos artistas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias