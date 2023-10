Explosão durante cerimônia das Testemunhas de Jeová na Índia deixa um morto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 12:14 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas neste domingo (29), quando um dispositivo explosivo caseiro explodiu durante uma cerimônia da organização religiosa cristã Testemunhas de Jeová no sul da Índia, anunciou a polícia.

O diretor-geral da Polícia do Estado de Kerala, Darvesh Saheb, disse que no momento da explosão havia mais de 2.000 pessoas no local.

“A investigação preliminar mostra que se trata da explosão de um artefato caseiro”, declarou.

“Descobriremos quem está por trás disso e tomaremos medidas” acrescentou.

Posteriormente, um homem se entregou à polícia depois de publicar uma mensagem de vídeo nas redes sociais, também transmitida pela televisão, na qual afirmava ser um antigo membro da organização que agora discordava das suas crenças.

De acordo com o The Times of India, a polícia está “examinando suas alegações e as razões apresentadas para a prática do ato”.

A explosão ocorreu por volta das 9h40 (1h10 no horário de Brasília) de domingo no Centro Internacional de Convenções Zamra, em Kalamassery, onde acontecia uma reunião de três dias das Testemunhas de Jeová.

A agência de notícias indiana PTI informou três explosões em Kalamassery, uma comuna perto do porto de Cochin.

