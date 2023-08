Exame oftalmológico com IA detectam Parkinson com 7 anos de antecedência, diz estudo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 23/08/2023 - 1:32 Compartilhe

Com a ajuda da inteligência artificial, a doença de Parkinson pode ser prevista por exames oftalmológicos com uma média de sete anos de antecedência, de acordo com pesquisadores do Moorfields Eye Hospital de Londres.

“Esta é a primeira vez que alguém mostra essas descobertas vários anos antes do diagnóstico”, de acordo com um comunicado de imprensa do hospital.

“Este trabalho demonstra o potencial dos dados oculares, aproveitados pela tecnologia para captar sinais e mudanças muito sutis para os humanos verem. Agora podemos detectar sinais muito precoces de Parkinson, abrindo novas possibilidades de tratamento”, acrescentou o oftalmologista de Moorfields, Alastair Denniston.

A varredura 3-D de alta tecnologia – tecnicamente, uma tomografia de coerência óptica – leva “menos de um minuto” e produz uma análise da retina do paciente “até um milésimo de milímetro”, de acordo com o hospital.

“A retina fornece uma janela minimamente invasiva para o sistema nervoso central e pode ser visualizada rapidamente usando dispositivos modernos de alta resolução”, afirmaram os pesquisadores , enquanto a detecção de Parkinson por meio de “imagem cerebral … é limitada como um recurso escalável”.

Quando se trata de exames oftalmológicos, o Parkinson está mais associado a uma espessura reduzida em duas camadas ópticas: o plexiforme interno da célula ganglionar macular e a fibra nervosa da retina.

“A associação entre a espessura da camada da retina e a incidência da doença de Parkinson ainda não havia sido explorada”, de acordo com os resultados publicados.

As declarações acrescentam: “No entanto, as descobertas na doença de Parkinson inicial e prodrômica corroboram nossos resultados”.

Quanto ao potencial da tecnologia para detectar a doença neurodegenerativa, o pesquisador Siegfried Wagner está simplesmente “espantado”.

“Embora ainda não estejamos prontos para prever se um indivíduo desenvolverá Parkinson, esperamos que este método possa em breve se tornar uma ferramenta de pré-triagem para pessoas em risco de doença”, disse ele.

A técnica não precisa parar por aí, no entanto.

Avanços semelhantes em varreduras oculares, chamados de “ oculomics ”, levaram a uma detecção mais rápida de outras neurodoenças e distúrbios, incluindo Alzheimer , esclerose múltipla e esquizofrenia.

“Encontrar sinais de uma série de doenças antes que os sintomas surjam significa que, no futuro, as pessoas poderão ter tempo para fazer mudanças no estilo de vida para prevenir o surgimento de algumas condições, e os médicos poderão retardar o aparecimento e o impacto de doenças neurodegenerativas que mudam a vida”, disse Wagner. disse.

