Ex-Fla, Hugo Souza pega 3 pênaltis na derrota do Chaves para o Benfica no Campeonato Português

A vitória do Benfica sobre o Chaves por 1 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Português teve tons dramáticos. O ex-goleiro do Flamengo, Hugo Souza defendeu três cobranças de pênalti, uma do argentino Di María, e duas do atacante Arthur Cabral, ex-Palmeiras. No entanto, a grande atuação não impediu que seu time terminasse derrotado pelo atual líder do torneio.

Com quase 70% de posse de posse de bola, o Benfica dominou o Chaves e teve a principal chance do primeiro tempo nos pés de Di Maria, aos 26 minutos, quando começou a aparecer a estrela do goleiro Hugo. Ele esperou o argentino definir a cobrança para cair no lado direito e encaixar a bola.

No segundo tempo, o jogo ainda estava empatado por 0 a 0 aos 16 minutos, o árbitro assinalou mais um pênalti para o Benfica. Arthur Cabral cobrou e também parou no ex-flamenguista. A batida, no entanto, acabou sendo invalidada por invasão.

Apesar do erro, Arthur Cabral quis tentar novamente e, mais uma vez, viu Hugo fazer a defesa. Parecia que o ex-goleiro do Flamengo sairia de campo como o grande herói, mas ele acabou sendo vazado aos 23, em uma cabeçada certeira de João Neves.

“O que é preciso para ser considerado o melhor em campo? João Neves é um grande jogador mas eu defendi três pênaltis. Nós fizemos um grande jogo. Fico feliz por ter defendido os pênaltis, mas triste pela derrota”, disse o goleiro ao final da partida, reclamando de não ter sido eleito o melhor jogador da partida. O prêmio ficou com João Neves.

Hugo Souza tem 25 anos e chegou ao Chaves por empréstimo junto ao Flamengo. Foram 24 jogos e 47 gols sofridos. O Chaves é o lanterna do Campeonato Português, com 19 pontos, contra 67 do Benfica, que dormirá na liderança.

