Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo

Patrícia Leitte usou o Instagram nesta terça-feira, 1, para abrir o coração acerca de um aborto espontâneo que sofreu recentemente. A ex-BBB, que é casada com Lucas Teixeira, fez um longo texto de desabafo em sua rede social.

“Pensei tanto pra falar sobre isso… Não sentia no meu coração que era a hora de abrir essa dor aqui com todos! Mas como vocês que me seguem sabem que sou transparente, jamais iria deixar isso no oculto!”, começou ela, na legenda de sua publicação.

“Em maio descobri que estava grávida […] Decidi postar esse vídeo com uma música de gratidão contando sobre o aborto espontâneo porque eu sou grata a Deus por tudo que acontece na minha vida! As coisas boas e as ruins […] Se Deus quis levar nosso bebê com certeza Ele sabe o que é melhor pra nós! Eu confio Nele e nos seus planos”, continuou ela, que é lembrada por seu relacionamento com Kaysar Dadour, no BBB18.

Além de duas fotos de testes de gravidez — um positivo e um negativo —, Patrícia ainda mostrou um vídeo que mostra o momento em que ela descobriu a gravidez, bem como os sangramentos que a levaram a perder o bebê que estava esperando.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Leitte (@patricialeitteoficial)

