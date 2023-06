Evento ‘Amazonas Criativo’ leva saberes dos povos da floresta ao Museu A Casa, em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 11:39 Compartilhe

O Museu A CASA do Objeto Brasileiro e o Sebrae Amazonas apresentam o evento “Amazonas Criativo”, uma experiência cultural que explora a fusão dos saberes tradicionais e contemporâneos dos povos da floresta, que acontecerá em 24 de junho, sábado, das 11h às 18h, na sede do Museu A CASA, em São Paulo.

A iniciativa celebra as ricas expressões culturais e as habilidades criativas das comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia, com uma programação que inclui atividades artísticas, gastronômicas e musicais a serem realizadas no espaço expositivo dedicado ao artesanato e ao design amazonense.

Em uma atmosfera imersiva, “Amazonas Criativo” faz parte da programação inaugural da Exposição Trama Canoê, em exibição até 10 de setembro no Museu A CASA, promovido pelo Sebrae do Amazonas, em parceria com o CRAB Sebrae, Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro.

PROGRAMAÇÃO

De forma inclusiva e gratuita, a programação do “Amazonas Criativo” valoriza as tradições e as expressões artísticas das comunidades da floresta, ao mesmo tempo em que fortalece a rica identidade cultural, que inclui o artesanato, a

culinária, a música e o design.

A intensa programação abrange um reflexivo diálogo sobre a fusão criativa dos saberes tradicionais e contemporâneos no artesanato, na arte e no design, além de experiências gastronômicas da culinária amazonense, a ancestralidade da pintura corporal indígena e duas apresentações musicais com representativas e aclamadas cantoras que celebram a identidade cultural da Amazônia.

• 11H ÀS 12H30 | DIÁLOGO “AMAZONAS CRIATIVO: A FUSÃO DOS

SABERES TRADICIONAIS E CONTEMPORÂNEOS NO ARTESANATO, NA

ARTE E NO DESIGN”

Ana Letícia Fialho, diretora executiva do Museu A CASA, coordena a conversa

com Jessilda Ribeiro Furtado, da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas,

Lamisse Said da Silva Cavalcanti, Diretora Técnica SEBRAE Amazonas e Kiãn,

artista da etnia Sateré-Mawé.

• 12H30 | SABORES E AROMAS DA AMAZÔNIA | TAMBAQUI DE BANDA

A experiência gastronômica inspirada nos sabores, cores e aromas da floresta

inclui a chef Elisangela Valle e a mixóloga Gabriela Guedes, do restaurante

Tambaqui de Banda, com menu de canapés, sobremesas e drinks preparados

com ingredientes típicos e especiarias únicas utilizados na culinária do

Amazonas, como os peixes de água doce pirarucu e tambaqui, harmonizados

com as frutas exóticas cupuaçu, açaí e jambu.

@tambaquidebanda

• 14H ÀS 15H | PINTURA CORPORAL | KIÃN

A artista Zelinda Araújo da etnia Sateré-Mawé, também conhecida como Kiãn,

realizará pinturas corporais nas pessoas interessadas e presentes no dia do

evento. Prática ancestral significativa na cultura dos povos indígenas da

Amazônia, a pintura corporal é uma forma de arte que vai além da estética dos

grafismos indígenas, à medida em que expressa a identidade cultural de cada

povo indígena, com seus próprios motivos e significados.

@kian.sateremawe

• 14H ÀS 17H30 | SONS DA AMAZÔNIA | 2 APRESENTAÇÕES MUSICAIS

CANTORAS MARCIA SIQUEIRA E HÊMILLY LIRA

A cantora amazonense Marcia Siqueira fará uma apresentação musical com

repertório dedicado aos ritmos e sons da Amazônia. Com 35 anos de carreira,

a artista possui uma atuação marcante no festival folclórico de Parintins por

ocupar o cargo de primeira levantadora de toadas dentro da festa de Boi Bumbá

Garantido. Participou do projeto Pixinguinha, percorrendo 7 capitais do

nordeste, e de coletâneas, como “80 anos de Thiago de Mello” e “Abraçar e

Agradecer” de Maria Bethânia. Realizou apresentações na Alemanha durante a

Expo 2000, em Hannover, como também na Mostra do Cinema Brasileiro, em

Munique, e no Kennedy Center, em Washington D.C. nos Estados Unidos.

@marciasiqueira_ | https://www.youtube.com/@MarciaSiqueira

Por sua vez, a cantora Hêmilly Lira desfruta de 16 anos de carreira, aos 34 anos

de idade. Manauara de nascença, a cantora tem sangue parintinense nas veias,

cidade que abriga uma das maiores expressões da cultura amazonense. Versátil,

ela vai dos ritmos regionais da Amazônia ao pop romântico. Começou a cantar

na igreja e aos 18 anos fundou o grupo vocal de Toadas de Boi-Bumbá ‘As

Dessanas’ em parceria com o jornalista Herman Marinho. Com o grupo registrou

grandes marcos na recente carreira como cantar para 300 mil pessoas no auge

do Boi Manaus, evento que comemora o Aniversário de Manaus. Expandiu seus

horizontes fazendo shows por toda a capital do Amazonas e municípios vizinhos.

Em 2009, se lançou em carreira solo mostrando suas obras autorais. Agora, na

Música Popular Amazonense, a cantora realizou diversos shows por Manaus,

escrevendo seu nome na história musical da cidade. Em 2016, se muda para o

Rio de Janeiro em busca de seus sonhos, entre eles gravar seu primeiro single

com a produção de Max Viana, músico consagrado e filho de Djavan. Em 2017,

a cantora manauara lança seu primeiro Single em nível nacional, intitulado ‘Sigo

em Frente’ e assina contrato com o selo internacional Warner Chappell Music

para distribuição de suas composições nas plataformas digitais. Em 2018, lança

seu single nacional em Manaus com show aberto no Largo de São Sebastião.

Em 2019, volta aos palcos de Manaus com o especial TBT Boi-Bumbá

interpretando clássicos dos Bois Garantido e Caprichoso. Marco na carreira, a

cantora faz show de Réveillon em Parintins ao lado de David Assayag, ícone da

música popular amazonense. Antes da pandemia, a cantora seguiu com projeto

MP-Boi-Bumbá em casas de shows de Manaus, bem como, o show de MPB e

música Popular Amazonense. Em 2021, a cantora volta ao Rio de Janeiro para

morar e em menos de 3 meses já fecha agenda de shows em bares renomados

da Cidade Maravilhosa. Em 2022, canta com Xande de Pilares no palco do Bar

de Zeca, na Barra da Tijuca.

@oficial.lirah

LINK DE IMAGENS | AMAZONAS CRIATIVO | DIVULGAÇÃO

https://drive.google.com/drive/folders/1iX53MaFoU44BU64H-Ljqe-82J4dXNFu1

SERVIÇO

O MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO E SEBRAE AM CONVIDAM

AMAZONAS CRIATIVO | EXPERIÊNCIA CULTURAL | GRATUITO

Artesanato . Arte . Design . Gastronomia . Música

24 DE JUNHO | 11H ÀS 18H

O MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO PROMOVE

EXPOSIÇÃO TRAMA CANOÊ | ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2023

MUSEU A CASA DO OBJETO BRASILEIRO

acasa@acasa.org.br | www.acasa.org.br

Av. Pedroso de Morais 1216, Pinheiros, São Paulo SP

CEP: 05420-001 São Paulo, SP, Brasil +55 11 3814-9711

Horário: de terça a domingo, das 10h às 18h30

Entrada gratuita | Amigável aos animais

