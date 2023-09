Estrela de ‘Wandinha’, Jenna Ortega nega romance com Johnny Depp: ‘Ridículo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 5:10 Compartilhe

O amor não está no ar! Recentemente, Jenna Ortega, atriz que ficou mundialmente conhecida por interpretar Wandinha Addams na série da Netflix, negou que esteja envolvida romanticamente com Johnny Depp, ator 40 anos mais velho.

Os rumores de um possível namoro foram divulgados pelo perfil de fofocas de celebridades Deuxmoi, que alegou que os dois teriam sido vistos juntos, possivelmente trabalhando em “Beetlejuice 2“. Na trama, que estreia em 2024, Jenna interpretará a filha de Lydia Deetz, vivida por Winona Ryder.

A atriz recorreu ao Instagram para comentar o boato, mas logo apagou a publicação.

“Isso é tão ridículo que eu nem consigo rir. Eu nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp em toda a minha vida”, escreveu a atriz de 20 anos, que pediu: “Por favor, parem de espalhar mentiras e nos deixem em paz.”

Segundo o portal “NME”, de onde são as informações, a assessoria de imprensa de Depp também se pronunciou. “Sr. Depp não tem qualquer relacionamento pessoal ou profissional com a Sra. Ortega. Ele nunca a conheceu ou falou com ela. Ele não está envolvido em nenhum projeto com ela, nem pretende estar. Ele está chocado com esses rumores infundados e maliciosos que pretendem prejudicar sua reputação e carreira.”

