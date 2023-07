Esposa derruba álibi de Lessa sobre a noite do assassinato de Marielle

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/07/2023 - 1:33 Compartilhe

A esposa do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, desmentiu o álibi do marido.

Em depoimento prestado há dois meses, Elaine Lessa rechaçou a alegação de que ele e o ex-PM Élcio de Queiroz – outro acusado pelo crime – teriam permanecido em casa naquele 14 de março de 2018. A oitiva foi revelada nesta terça-feira 25 pelo Jornal Nacional, da TV Globo.

'Orelha', 'Gato do Mato', 'Mauricinho' e Denis Lessa: conheça outros alvos no caso Marielle

Desde a prisão, há quatro anos, Ronnie Lessa e Élcio mantinham a versão de que em 14 de março de 2018, dia do crime, passaram o fim de tarde e o começo da noite bebendo na casa de Lessa e só saíram para ver um jogo em um bar.

Em novo depoimento, há dois meses, Elaine Lessa contou que na noite do crime estava em casa, onde chegou com seu filho por volta das 18:30h; que nesse momento ninguém estava lá, nem Ronnie e tampouco Élcio; que Ronnie só chegou quando estava próximo de amanhecer, pois pouco tempo depois ela acordou para levar seu filho na escola.

Esse depoimento contribuiu para que Élcio de Queiroz, outro réu, fechasse acordo de delação e contasse detalhes sobre o assassinato. Segundo investigadores, após ser confrontado com as novas provas Élcio confessou ter dirigido o carro utilizado no crime e admitiu que Lessa atirou contra as vítimas.

