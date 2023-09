Esposa de Jottapê rebate críticas por fazer 17 tatuagens em fase de amamentação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 17:49 Compartilhe

Esposa de Jottapê, Estefany Boro rebateu as críticas por ter feito algumas tatuagens recentemente, já que ainda está em período de amamentação. A filha do casal, Athena, chegou ao mundo em junho último.

A influenciadora afirmou que recebeu liberação médica antes mesmo de procurar um profissional para fazer as tatuagens, um total de 17.

Através do Stories de seu Instagram, Estefany Boro compartilhou, nesta terça-feira (12), o momento em que a tatuadora aplicava os desenhos em sua pele. Em seguida, ela apresentou o resultado.

“Jamais faria algo que fosse prejudicar ou fazer mal à minha filha. No meu ponto de vista, é desnecessário ter que vir aqui me explicar, acho que isso é meio óbvio! Lógico que antes de fazer, me informei com a própria pediatra dela, até mesmo com a minha doula. Até mesmo para passar para a profissional antes mesmo de fazer”, garantiu ela em texto publicado também nos Stories.

Além de tatuar o desenho da mão da filha em sua costela, Estefany fechou as duas mãos com desenhos que significam sua família, como a hora que a filha nasceu e a inicial do nome do marido.

“Foram 17 tatuagens, pequenininhas, mas depois volto para fazer mais”, avisou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estefany Boro (@estefanyboro)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias