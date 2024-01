Equador empata com Venezuela (1-1) e lidera Grupo A do Pré-Olímpico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 23:04 Para compartilhar:

O Equador empatou nesta terça-feira (23) em 1 a 1 com a anfitriã Venezuela em sua segunda partida no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano e lidera o Grupo A, em que o Brasil venceu a Bolívia mais cedo.

Medina, que no último sábado havia marcado dois gols na vitória do ‘El Tri’ por 3 a 0 sobre a Colômbia entrando como reserva, saiu do banco novamente para ser decisivo e marcou em uma bela cobrança de falta aos 70 minutos no estádio Brígido Iriarte em Caracas.

O atacante Kevin Kelsy marcou para a ‘Vinotinto’ de cabeça aos 20 minutos.

Mais cedo, o Brasil, que descansou na rodada inaugural, estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, com um gol do astro Endrick.

O Equador lidera a chave com quatro pontos, seguido pelo Brasil com três, enquanto a Venezuela tem dois e a Bolívia, um.

Com o objetivo de dar solidez ao meio-campo, a inclusão de Carlos Faya foi a principal novidade do treinador da seleção venezuelana, Ricardo Valiño.

A mudança deu mais liberdade a jogadores como Bryant Ortega e, principalmente, Telasco Segovia; mas novamente, como havia acontecido na estreia de sábado, no empate em 3 a 3 com a Bolívia após estar vencendo por 3 a 1, a seleção da casa deixou escapar um resultado favorável.

Um longo cruzamento do meio-campo de Ortega foi recebido pelo esguio Kelsy, de 1,93 metros de altura, que abriu o placar para a Venezuela.

Mas o Equador foi assumindo o controle da partida. Erick Pluas, de cabeça aos 27 minutos, começou a mostrar a mudança de rumo no duelo. Um chute para fora do meia Pedro Vite, pouco antes do intervalo, também levou perigo.

Com apenas dois minutos do segundo tempo, Patrik Mercado chutou na área com o gol aberto, mas o zagueiro Carlos Vivas fez uma intervenção milagrosa na linha e a Venezuela permaneceu à frente no placar.

A resistência foi quebrada por Medina, que marcou um golaço de falta deixando o Equador na liderança da chave.

Os dois melhores de cada grupo avançarão para a fase final onde lutarão por duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

