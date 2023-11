Entenda o fisiculturismo, modalidade esportiva praticada por Kéfera após lipoaspiração

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2023 - 4:52 Para compartilhar:

Kéfera Buchmann tem se destacado nas redes sociais por sua dedicação ao fisiculturismo. Mas o que leva uma “patricinha marombeira”, como ela mesma se define, a se interessar por esse universo?

No Instagram, a influenciadora, que já havia perdido 20 quilos há dois anos, contou que se apaixonou pelo esporte após fazer uma cirurgia de lipoaspiração. A fim de manter o físico conquistado, ela investiu na prática da atividade.

O que é fisiculturismo?

Trata-se de uma modalidade esportiva que visa o desenvolvimento muscular. Os atletas que se dedicam a essa atividade precisam seguir uma rotina rigorosa de treinos, alimentação e suplementação, além de cuidar da saúde física e mental.

O objetivo do fisiculturismo é alcançar um corpo simétrico, definido e harmonioso, que é avaliado em competições por critérios como massa muscular, proporção, definição e apresentação.

“O fisiculturismo atrai muitos jovens por proporcionar um corpo tonificado e musculoso, contribuindo para a construção da autoestima e confiança”, explica Carolina Mendes, gerente de Marketing da Athletic.

Na prática de fisiculturismo feminino, como no caso de Kéfera, a ênfase está em criar um físico tonificado e atlético, sem perder as curvas naturais do corpo. Além disso, as categorias em competições também são diferentes, levando em consideração fatores como genética, níveis hormonais e abordagem nutricional.

Quem deseja praticar o esporte deve buscar orientações de um profissional capacitado, respeitando limites do corpo e aliando a prática dos exercícios físicos a uma rotina saudável.

” Ao se engajar nessas atividades, os jovens não apenas cultivam corpos mais saudáveis e esteticamente agradáveis, mas também desenvolvem habilidades importantes como disciplina, determinação e autoconfiança, que podem ser aplicadas em diversas áreas de suas vidas”, finaliza Carolina.

