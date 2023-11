Enem 2023: tema da redação é sobre ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2023 - 14:42 Para compartilhar:

Após o início da aplicação das provas, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o tema da redação do Enem 2023: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Vale ressaltar que os textos serão avaliados de acordo com cinco competências e a nota pode chegar a mil pontos. Não houve mudanças nos critérios para o Enem 2023.

No entanto, há critérios que conferem nota zero, “como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Segundo a autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, e responsável pelo Enem, “o processo de correção é monitorado em todas as suas etapas e segue, rigorosamente, os parâmetros estabelecidos pelo instituto”.

Os textos podem passar por até quatro correções para o cálculo da média final e os profissionais selecionados para isso atendem a critérios de formação.

