Em desabafo sobre infertilidade, ex-patinadora olímpica revela que sofreu 4 abortos em 5 anos

A ex-patinadora olímpica Tara Lipinski usou o Instagram nessa terça-feira, 22, para abrir o coração acerca de seus problemas com infertilidade. Na rede social, a atleta fez um longo texto relatando sua experiência com abortos espontâneos, fertilização in-vitro e outros procedimentos.

“Esta será uma grande atualização de vida. Eu tenho guardado um segredo nos últimos cinco anos e definitivamente tem sido um sentimento estranho para mim”, começou Tara, na legenda da publicação.

“Sempre me senti confortável em compartilhar minha vida com todos vocês — então, ter feito essa jornada em particular por meia década foi um isolamento, para dizer o mínimo. No entanto, eu precisava desse isolamento para encontrar uma maneira de lidar e me adaptar ao meu novo normal. Eu estava tão sobrecarregada e não estava emocionalmente ou mentalmente pronta para trazer mais pessoas a bordo”, continuou. Na foto, ela aparece deitada e segurando testes de gravidez.

“Minha vida virou de cabeça para baixo e foi completamente consumida por nossa dolorosa e muitas vezes devastadora jornada de fertilidade. Meu marido e eu aparentemente enfrentamos todos os obstáculos imagináveis ​​desde o momento em que iniciamos esse processo em 2018 e, desde então, estive sob anestesia 24 vezes, tive quatro abortos espontâneos, quatro dilatações e curetagens, seis transferências de fertilização in vitro malsucedidas, oito coletas de óvulos e um diagnóstico de endometriose que me levou a duas grandes cirurgias.”

Atualmente com 41 anos, Tara é casada com Todd Kapostasy desde 2017. No mesmo post, ela anunciou a criação de um podcast em conjunto com o marido, no qual abordarão o tema da infertilidade.

“Foi curativo mergulhar e encerrar alguns desses capítulos juntos. Nada estará fora dos limites, pois eu queria ter as conversas mais francas que pudéssemos — esta é, de longe, a situação mais vulnerável que já estive na minha vida. Minha esperança é realmente trazer mais consciência ao mundo da fertilização in vitro, da perda de gravidez e dos casais que lutam para construir uma família.”

Nos stories da rede social, Tara compartilhou o perfil do projeto: o podcast “Unexpecting”, que promete “mergulhar na jornada de fertilidade de cinco anos da medalhista de ouro Tara Lipinski”.

