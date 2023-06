Educação online pode ser tão eficaz quanto o aprendizado presencial

Com o avanço da tecnologia, estudar online se tornou uma opção cada vez mais viável e acessível para muitas pessoas. E a boa notícia é que essa modalidade de ensino pode ser tão positiva quanto o aprendizado presencial.

A variedade de cursos e programas disponíveis online é imensa, o que permite que as pessoas encontrem exatamente o que estão procurando. É possível achar cursos de graduação, pós-graduação, especializações, cursos técnicos, entre outros.

Vantagens

Pedro Miranda, médico, professor e fundador do IPM Educação, um ecossistema de referência no ensino, com foco no resultado dos alunos e no aprendizado de alta performance, é especialista no assunto e fala sobre os benefícios do estudo online.

“Uma das principais vantagens de estudar online é a flexibilidade. Você pode acessar o conteúdo a qualquer hora e de qualquer lugar, desde que tenha uma conexão com a internet. Isso permite que as pessoas possam estudar nos horários mais convenientes para elas”, ressalta Pedro.

Segundo o professor, outra vantagem é a interação com outros alunos e professores. Embora o estudo digital não permita a interação presencial, existem diversas ferramentas e tecnologias que permitem a comunicação e o compartilhamento de informações entre alunos e professores. “Isso pode enriquecer bastante a experiência de aprendizagem”, ressalta.

Além disso, Pedro Miranda, comentou a relação custo x benefício das plataformas digitais de aprendizado.

“As plataformas de aprendizado são, geralmente, mais acessíveis do que programas de treinamento tradicionais. Isso significa que você pode economizar dinheiro enquanto obtém o conhecimento e as habilidades de que precisa para avançar em sua carreira”, conta.

Por fim, segundo Pedro, um dos principais elementos do estudo online é o acesso aos métodos de ensino inovadores e a recursos profissionais de última geração que podem ser aplicados na carreira.

Estudar online pode ser uma excelente oportunidade para aqueles que querem expandir seus conhecimentos e habilidades sem as barreiras físicas da educação presencial.

“Os benefícios são muitos e a qualidade da aprendizagem pode ser tão boa quanto a do ensino tradicional”, finaliza Pedro Miranda.

