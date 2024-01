Drew Barrymore confessa ter feito sexo em viagem do Brasil aos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 3:06 Para compartilhar:

Drew Barrymore fez uma confissão ousada nesta segunda-feira, 8. Durante o programa “The Drew Barrymore Show”, a atriz e apresentadora afirmou ter feito sexo em um avião que saiu do Brasil.

A revelação aconteceu durante uma entrevista com CiCi in the Sky, comissária de bordo e TikToker americana, e o piloto Tim Griffin. O apresentador Ross Matthews pediu que os convidados levantassem uma lanterna verde se já tivessem visto alguém tentando fazer sexo no avião, mas, para sua surpresa, quem deu o sinal positivo foi a própria colega de programa.

Drew admitiu que nunca viu ninguém fazendo sexo nos ares, mas que ela mesma faz parte do “Mile High Club” — que, em inglês, é o apelido dado a quem já praticou atos picantes durante um voo. “Brasil para Nova Iorque, American Airlines”, disse, levando o público à loucura.

Na sequência, ela contou que a escapada aconteceu “há muito tempo, em outra vida”, antes de se tornar mãe. Drew ainda afirmou que jamais faria algo parecido novamente.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Drew Barrymore Show (@thedrewbarrymoreshow)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias