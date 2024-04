Djokovic se vinga de Musetti em Monte Carlo, Medvedev é eliminado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/04/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O tenista sérvio Novak Djokovic se classificou nesta quinta-feira (11) para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo ao vencer o duelo da terceira rodada o italiano Lorenzo Musetti (24º do mundo), para quem havia perdido justamente nessa mesma fase do torneio há um ano.

A vitória do número um do mundo foi a notícia do dia em Monte Carlo juntamente com as eliminações do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, quarto e quinto no ranking ATP respectivamente.

Depois de consumar a sua ‘vingança’ particular, Djokovic enfrentará nas quartas de final na sexta-feira o australiano Álex De Miñaur (11º), que derrotou seu compatriota Alexei Popyrin (46º) por 6-3 e 6-4.

O tenista de Belgrado disputará suas primeiras quartas de final no saibro monegasco desde 2019 e a décima no total.

Ele não chega às semifinais dessa competição desde a edição de 2015, na qual conquistou seu segundo e até agora último título neste Masters 1000 que tradicionalmente abre a temporada europeia no saibro antes de Roland Garros.

Musetti foi a grande surpresa contra Djokovic em 2023 e nesta quinta-feira também começou a criar problemas, quebrando o saque do sérvio no início para depois abrir 4-2 no primeiro set.

Com o placar em 4 a 3, Djokovic protestou junto ao árbitro por uma bola e isso causou fortes vaias do público, que geralmente costuma apoiar os jogadores da vizinha Itália. O sérvio não se deixou intimidar e até fez alguns gestos que foram entendidos por uma parte dos espectadores como uma provocação.

Aos poucos o número um foi recuperando seu tênis, acabou vencendo aquele primeiro set por 7-5 e depois no segundo não teve tantos problemas, para fechar em 6-3.

“Ele jogou um pouco menos bem do que eu. Tive o apoio do público”, comentou Djokovic, ironicamente, que avaliou que naquele momento das vaias “o jogo mudou”.

– Perdendo a cabeça –

Já o russo Daniil Medvedev voltou a ceder à pressão e à raiva desta vez contra seu compatriota Karen Khachanov (17º), e foi eliminado por 6-3 e 7-5.

Na quarta-feira, o número 4 do mundo já havia sido vítima de seu temperamento contra o francês Gaël Monfils, perdendo a concentração em três games antes de retornar à partida. Contra Khachanov, o incidente ocorreu no final da partida e lhe custou a derrota.

Uma bola do adversário, dada como boa, mas claramente fora, deu a Khachanov dois break points. Medvedev salvou o primeiro, mas depois cometeu uma dupla falta, permitindo ao seu adversário abrir 6-5 com o serviço a seu favor.

Foi então que Medvedev jogou violentamente sua raquete para trás contra a parede do fundo da quadra, sem ferir ou atingir ninguém.

O gesto, porém, fez com que ele começasse o último game com um ponto de penalidade e não conseguiu impedir a vitória de Khachanov.

“Estou feliz porque é a primeira vez que o venço desde 2018” (nas semifinais de Moscou), comemorou Khachanov, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Nas quartas de final, na sexta-feira, ele vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (12º) que suou muito para vencer o alemão Alexander Zverev (5º) por 7-5 e 7-6 (7/3) em 2 horas e 6 minutos.

Na outra partida das oitavas de final, o australiano Álex de Miñaur derrotou seu compatriota Alexei Popyrin por 6-3 e 6-4 e enfrentará o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, ou o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final.

Entre os favoritos, o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, não vacilou: venceu o alemão Jan-Lennard Struff (25º) por 6-4 e 6-2.

Sinner, que recentemente se sagrou campeão do Aberto de Miami e que no início da temporada venceu o Aberto da Austrália, enfrentará nas quartas de final o dinamarquês Holger Rune (7º), que derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov (9º) por 7 a 6 (11/9), 3-6 e 7-6 (7/2) em um duelo equilibrado.

Já o norueguês Casper Ruud (10º), duas vezes finalista de Roland Garros, derrotou o polonês Hubert Hurkacz (8º), que na semana passada foi campeão em Estoril, por 6-4 e 6-2 e enfrentará o número um nas quartas de final do tênis francês Ugo Humbert (15º), que por sua vez derrotou o italiano Lorenzo Sonego (57º) por 5-7, 6-3 e 6-1.

— Resultados da 5ª jornada do Masters 1000 de Montecarlo:

– Simples masculino – 2ª rodada:

Holger Rune (DIN/N.7) x Sumit Nagal (IND) 6-3, 3-6, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.9) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 6-3

– Simples masculino – oitavas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Lorenzo Musetti (ITA) 7-5, 6-3

Alex De Miñaur (AUS/N.11) x Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-4

Ugo Humbert (FRA/N.14) x Lorenzo Sonego (ITA) 5-7, 6-3, 6-1

Casper Ruud (NOR/N.8) x Hubert Hurkacz (POL/N.10) 6-4, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.12) X Alexander Zverev (ALE/N.5) 7-5, 7-6 (7/3)

Karen Khachanov (RUS/N.15) x Daniil Medvedev (RUS/N.4) 6-3, 7-5

Holger Rune (DIN/N.7) x Grigor Dimitrov (BUL/N.9) 7-6 (11/9), 3-6, 7-6 (7/2)

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-4, 6-2

