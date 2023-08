Diretora da NASA critica crença de OVNIs: ‘Absolutamente não’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/08/2023 - 3:20 Compartilhe

Um membro importante da NASA está reforçando que os terráqueos ainda não observaram um OVNI de origem alienígena – suas observações vêm em meio a um interesse extra em extraterrestres alimentado por audiências bombásticas no Congresso e denunciantes alienígenas .

Quando a diretora do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), Dra. Laurie Leshin, foi questionada pelo FOX10 Phoenix na semana passada se ela tinha “visto espaçonaves feitas de fora deste mundo”, ela teve uma resposta de outro mundo.

“Absolutamente não”, Leshin disse com uma risada e balançando a cabeça. “Não.”

O diretor – cujo laboratório teve uma recuperação graciosa depois de desligar acidentalmente o contato com a sonda espacial Voyager 2 recentemente – não é ingênuo à especulação intensificada sobre fenômenos de outro mundo.

Depoimento recente do ex-agente do Pentágono David Grusch afirma que o governo dos EUA está recebendo “naves espaciais não humanas”, com base em suas entrevistas com 40 testemunhas ao longo de quatro anos.

As audiências também revelaram que vários membros do Congresso têm seus próprios relatos de OVNIs – assim como o do ex-presidente Jimmy Carter, que documentou formalmente seu avistamento .

“Quero dizer, olhe, claramente há muito interesse”, acrescentou Leshin ao FOX10. “Nosso interesse é realmente seguir cientificamente as evidências e procurar vida em outros lugares, e acho que temos a chance de responder a essa pergunta em nossas vidas”.

Em outras palavras, a verdade está aí , mas ainda não a encontramos — ainda.

“Uma das nossas maiores ambições no JPL é encontrar vida noutro lugar. Estamos tentando explorar todos os tipos de lugares em nosso sistema solar e além que possam ter vida”, disse Leshin.

“…seja vida inteligente – isso seria muito interessante, obviamente.”

Não muito tempo atrás, o JPL reanalisou dados da Voyager 2 da década de 1980 que agora apontam para sinais de vida em várias luas que orbitam Urano. Poderia existir devido a “oceanos que podem ter dezenas de quilômetros de profundidade” abaixo das superfícies lunares.

Moléculas orgânicas que poderiam explicar os “blocos de construção fundamentais para a vida” foram recentemente descobertas em Marte pela NASA também.

“Se você é um cientista, a maior pergunta que pode fazer é: ‘Estamos sozinhos no universo?’”, disse Leshin.

“Então é isso que estamos tentando responder. Estamos à beira disso.”

