Dimitrov vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Miami contra Sinner

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/03/2024 - 23:25 Para compartilhar:

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, número 12 do mundo, avançou à final do Masters 1000 de Miami ao derrotar o alemão Alexander Zverev (5º) nesta sexta-feira (29).

Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 6-4, em duas horas e 35 minutos.

O búlgaro, que com a classificação garantiu seu retorno ao Top 10 do ranking da ATP, vai enfrentar no domingo o italiano Jannik Sinner (3º), que na outra semifinal bateu o russo Daniil Medvedev (4º).

Aos 32 anos, Dimitrov tentará vencer o segundo Masters 1000 de sua carreira, depois de Cincinnati, em 2017.

“Continuei acreditando, continuei tendo fé em mim mesmo”, disse Dimitrov sobre voltar a estar entre os dez melhores tenistas do mundo.

“Quando não acreditava em mim o suficiente, toda a equipe me empurrava constantemente na direção certa. Minha família, meus amigos próximos, isto é só a cereja do bolo”, acrescentou.

Agressivo e preciso quando subia à rede, o búlgaro de 32 anos quebrou duas vezes o serviço de Zverev nos únicos dois break points que teve na partida, enquanto o alemão não conseguiu nenhuma quebra.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio nos três sets. Na primeira parcial, Dimitrov vencia por 5-4 quando obteve sua primeira quebra aproveitando um erro do alemão.

Na segunda, ambos mantiveram seus saques até o tie break, em que Zverev errou menos e acabou levando a melhor.

Depois, Dimitrov não se abalou e mostrou personalidade para se recuperar e, com uma eficiência extrema, aproveitou outra oportunidade para quebrar o saque de Zverev e abrir vantagem até selar a classificação para a final.

Nesta sexta-feira, Dimitrov conseguiu sua segunda vitória nos oito confrontos que teve contra Zverev. Ele só tinha vencido no primeiro duelo entre ambos, em 2014, quando o alemão tinha 17 anos.

gbv/gfe/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias