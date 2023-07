Di María retorna ao Benfica, seu primeiro clube na Europa, após 13 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 19:41 Compartilhe

O atacante Ángel Di María foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Benfica, clube no qual viveu sua primeira experiência no futebol europeu, há 13 anos. Campeão da Copa do Mundo do Catar no final do ano passado, o argentino de 35 anos estava livre no mercado desde que seu contrato com a Juventus terminou, ao fim da última temporada.

A primeira passagem de Di María pelo Benfica começou em 2007, quando foi contratado por 6 milhões de euros junto ao Rosario Central, da Argentina, e terminou em 2010, ano em que foi comprado pelo Real Madrid. Neste período, foi campeão português e venceu duas Copas da Liga.

No Real, o argentino conquistou a Liga dos Campeões da temporada 2013/2014, além de um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Espanha. Entre 2022 e 2023, teve uma breve passagem pelo Manchester United, antes de ir para o Paris Saint-Germain, time pelo qual foi cinco vezes campeão francês, entre 2015 e 2022.

Em julho do ano passado, após deixar o clube parisiense, chegou a Turim para defender a Juventus e viveu momentos complicados, pois conviveu com uma série de lesões. Apesar disso, conseguiu chegar ao final do ano em condições de disputar a Copa do Mundo com a Argentina e levantar a taça mais cobiçada do futebol. Na final contra a França, marcou um dos gols do emocionante empate por 3 a 3 que levou a decisão aos pênaltis.

BENFICA DEVE VENDER GILBERTO AO BAHI

Além do reforço anunciado nesta quarta, o Benfica está próximo de sacramentar a saída do lateral-direito brasileiro Gilberto, que deve reforçar o Bahia. O jogador de 30 anos estava no Benfica desde 2020, quando deixou o Fluminense. No Brasil, também defendeu Botafogo, Vasco e Internacional.

