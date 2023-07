Di María aplica chapéu em Cristiano Ronaldo e português apela em amistoso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 23:30 Compartilhe

Em seu retorno para o Benfica, Di María chamou a atenção por um lance de habilidade. No amistoso entre o time português e o Al-Nassr, realizado em Portugal, o argentino aplicou um chapéu lindo em Cristiano Ronaldo e só restou para o astro português apelar e parar o lance com falta.

O lance, já na parte final do amistoso, simbolizou o que foi a partida. Depois de perder para o Celta de Vigo, o time de Cristiano Ronaldo sofreu durante todo o jogo e voltou a ser goleado, agora por 4 a 1. Autor do chapéu, Di María marcou o primeiro gol português no confronto. Pelo lado saudita, CR7 não marcou e deixou o campo nos minutos finais.

O jogo desta quinta-feira foi o quarto do Al-Nassr nesta pré-temporada. Até o momento, o time comandado por Luís Castro venceu duas vezes e foi derrotado em outras duas. A equipe de Cristiano Ronaldo agora seguirá para a Ásia e enfrentará o PSG e a Inter de Milão, também em partidas amistosas. Os sauditas estreiam temporada na sexta-feira, contra o Al-Shabab.

Além de contar com Cristiano Ronaldo, contratado em janeiro de 2023, o Al-Nassr trouxe para o elenco Brozovic, Seko Fofana e Alex Telles. Além do trio, o time saudita é especulado como possível novo clube de Gustavo Gómez, zagueiro e capitaão do Palmeiras. Questionado sobre esse movimento dos jogadores em relação a Arábia Saudita, CR7 foi direto.

“Abri o caminho para a Liga Saudita… e agora todos os jogadores estão vindo para cá. Eu sabia que isso ia acontecer, mas esperava que fosse em um ano. Foi em seis meses. Na Itália foi da mesma forma. A Liga estava morta e rejuvenesceu. Onde o Cristiano vai gera interesse”, explicou o astro português após o amistoso do Celta de Vigo.

