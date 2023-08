‘Devem pagar’, diz Cissa Guimarães sobre decisão de prender condenados pela morte do filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 10:56 Compartilhe

Cissa Guimarães comemorou em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 28, a ordem de prisão emitida pela Justiça do Rio de Janeiro a Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da apresentadora, em 20 julho de 2010.

Treze anos após o acidente, pai e filho estão foragidos. Nas redes sociais, Cissa compartilhou fotos dos dois e pediu ajuda para que sejam encontrados. “Devem pagar pelos crimes cometidos”, escreveu.

“13 anos! TREZE ANOS! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça, finalmente”, desabafou. “VIVA RAFA!!!!”, destacou.

Condenação

O órgão condenou Rafael de Souza Bussamra a cumprir 7 anos de prisão em regime fechado e mais 5 anos e 9 meses em regime semiaberto. Além de atropelar o filho de Cissa Guimarães, Rafael Bussamra deixou o local sem prestar socorro.

O seu pai, Roberto Bussamra, também foi condenado pelo acidente. O Juiz da 16ª Vara Criminal, Marcelo de Sá Baptista, decidiu na última quarta-feira, que Roberto terá que cumprir 8 anos em regime fechado e 9 meses em regime semiaberto. Na ocasião, ele voltou ao local com o filho e pagou propina aos policiais. O carro que atingiu Rafael Mascarenhas foi liberado após o suborno.

Os dois foram condenados à prisão em 2015. Em 2016, após recorrerem, a pena foi revertida em 2016 para serviços comunitários. A decisão foi revogada em 2018.

Acidente

Rafael Mascarenhas morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Na época, Rafael tinha 18 anos e andava de skate com os amigos. O local estava interditado para manutenção.

Testemunhas afirmaram que dois carros faziam um “racha”, uma disputa de corrida não autorizada em via pública. Em homenagem ao jovem, hoje o local se chama Túnel Rafael Mascarenhas.

Homenagem de Cissa

No dia 20 de julho, Cissa publicou uma homenagem ao filho. No texto, ela relata a saudade do jovem e relembra o dia em que o perdeu. “Data inesquecível. Infinitamente dolorosa, mas ao mesmo tempo uma data de Luz!”. A postagem mostra fotos de Rafael com a família, amigos, tocando música e sempre ao lado da mãe.

