Deslizamentos de terra na Tanzânia deixam 63 mortos

O primeiro-ministro da Tanzânia, Kassim Majaliwa, prestou homenagem, nesta segunda-feira (4), às 63 vítimas mortais dos deslizamentos de terra e das enchentes causadas pelas chuvas torrenciais no norte do país.

As fortes chuvas afetaram a cidade de Katesh no fim de semana, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Dodoma, causando deslizamentos de terra que destruíram casas e arrastaram veículos.

“Perdemos 63 (pessoas) cujos corpos estão hoje diante de nós. Entre elas há 23 homens e 40 mulheres”, declarou Majaliwa, durante uma cerimônia realizada em Katesh, para entregar os restos das vítimas às suas famílias.

“Acreditamos que recuperaremos mais corpos”, disse, acrescentando que 116 pessoas ficaram feridas na catástrofe.

O último balanço, informado pela presidente Samia Suluhu Hassan, era de 57 mortos.

As operações de busca e resgate continuam, com a ajuda do Exército, com receios de que as pessoas fiquem presas ou soterradas na lama, disse o primeiro-ministro.

Imagens transmitidas pela televisão mostraram destroços de casas e móveis no meio das ruas.

James Gabriel, funcionário de um mercado, disse que sua família estava desaparecida e que a busca era “muito estressante”.

Pelo menos 100 casas foram engolidas pela lama e uma aldeia com 28 famílias foi devastada, disse a comissária regional, Queen Sendiga.

Depois de sofrer uma seca sem precedentes, o leste da África sofre há semanas com chuvas torrenciais e enchentes relacionadas com o fenômeno climático El Niño, o que agrava a crise humanitária na região.

