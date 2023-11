Deschamps convoca Zaire-Emery, jogador mais jovem a ser chamado pela França desde 1911

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 11:56 Para compartilhar:

Não é somente a seleção brasileira que contará com um jovem de 17 anos na próxima Data Fifa. O técnico Didier Deschamps, da França, convocou nesta quinta-feira o meia Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain, para os dois jogos das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

O atleta de apenas 17 anos e oito meses se tornou o mais jovem a ser convocado desde Felix Vial, em 1911. “Ele já demonstrou que pode jogar no mais alto nível. Apesar da sua idade, já demonstrou maturidade. Mostra que pode assumir toda a responsabilidade”, declarou o treinador.

Se entrar em campo contra Gibraltar, no dia 18 (em Nice), ou Grécia, no dia 21 (em Atenas), o meia se tornará o mais jovem a estrear pela seleção francesa desde antes da Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945. Esta marca pertence atualmente ao volante Eduardo Camavinga, do Real Madrid, que entrou em campo em setembro de 2020, aos 17 anos e nove meses.

Curiosamente, Zaire-Emery ganhou sua primeira oportunidade na seleção principal devido à lesão de Camavinga, que não poderá defender o time francês nesta Data Fifa de novembro. O meia estreou no futebol profissional em agosto do ano passado, quando saiu do banco de reservas para jogar ao lado de Lionel Messi e Neymar no PSG, contra o Clermont, em partida do Campeonato Francês. Tinha 16 anos e cinco meses.

“Este é um passo importante. Tudo está acontecendo muito rápido para ele. Mas ele tem capacidade de assumir essas responsabilidades. Há jogadores que podem atingir a maturidade aos 30 anos e outros que são mais jovens. Warren é candidato a jogar a próximo Euro, é um meio-campista completo na sua idade. Agora ele deve ser capaz de expressar isso com a seleção”, disse Deschamps.

No PSG, Zaire-Emery já se tornou alvo de elogios do técnico Luis Enrique desde o início da atual temporada europeia. “Warren é agressivo, bom tecnicamente, tem boa visão de jogo, pode marcar e dar assistências. É o perfeito exemplo para todos os jovens da academia do PSG que querem se tornar jogadores do mais alto nível”, declarou o treinador espanhol, recentemente.

Na segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, chamou pela primeira vez o atacante Endrick. O jogador do Palmeiras também tem 17 anos e se tornou o terceiro mais novo da história a ser chamado para defender o time nacional.

