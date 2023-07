‘Derramando Lágrimas’: Munhoz & Mariano e João Bosco & Vinícius unem as vozes em feat inédito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Dando continuidade aos lançamentos do projeto ‘Ao Vivo Em São Paulo’, que já conquistou milhões de streams e se destaca por sua música de trabalho “Dois Palhaços”, que chegou a quase 2 milhões de views em apenas 12 dias, agora, Munhoz & Mariano se preparam para liberar mais um hit, onde receberam seus grandes amigos João Bosco & Vinícius na inédita “Derramando Lágrimas”.

A faixa fica disponível a partir desta sexta (21) à meia noite em todas as plataformas de áudio, e às 11h do mesmo dia, o clipe pode ser conferido do YouTube.

Escrita pelo próprio Mariano – que se dedicou em várias letras do projeto – em parceria com Daniel Caon, a canção conta a história de um casal que passou por uma grande briga e acabam falando um para o outro o que não devia.. Infelizes com as brigas, o amor avassalador que sentiam antes acaba se desgastando: “Vendo o sentimento lindo se/ Desconstruindo por brigar demais/ Que absurdo”.

“Estou ansioso demais por esse lançamento, cantar ao lado desses caras que são grandes amigos é algo indescritível. Podem aguardar e preparar o copo, que vem muita sofrência por aí!”, compartilha Munhoz.

“Não vejo a hora dessa moda ser lançada; escrevi ela com meu parceiro Caon e superou as expectativas. Estou muito animado para mostrar para todos e ver a reação sobre ela, é uma mistura de modão com sofrência”, completa Mariano.

Gravado no Vibra São Paulo, o novo projeto da dupla contou com uma estrutura que impressionou os espectadores, como palco tecnológico, cheio de LED e um balé que acompanhou os cantores em todas as faixas. Enquanto Mariano se dedicou na composição de algumas faixas do DVD, Munhoz assina uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal e Cabrera – famoso produtor musical uruguaio – e a direção de vídeo foi feita por Fernando Trevisan Catatau.

“Ao Vivo Em São Paulo” teve participações especiais de Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinícius, Yasmin Santos, Gaab e Fred & Fabrício na nova canção de trabalho de Munhoz & Mariano, “Dois Palhaços” que já está disponível nas redes, além das faixas “Sonho Bom”, “Voltei Pra Te Buscar” e “Talentinho Diferente”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias