De Vries fala pela 1ª vez após demissão da AlphaTauri: ‘Dói ver meu sonho interrompido’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 16:28 Compartilhe

O holandês Nyck de Vries se manifestou pela primeira vez desde que foi demitido da AlphaTauri em sua temporada de estreia na Fórmula 1. Em publicação no Instagram, nesta quarta-feira, ele disse estar emocionalmente afetado pela situação e anunciou que passará um período afastado das redes sociais, mas mostrou-se grato à antiga equipe.

“Eu gostaria de agradecer à Red Bull e à Scuderia AlphaTauri pela oportunidade de viver o meu sonho. Claro, dói saber que a chance com a qual eu sonhei por tanto tempo tenha terminado de forma tão precoce. Mas a vida não se trata de um destino e sim de uma jornada. às vezes, você tem que caminhar pela estrada mais difícil para chegar aonde você deseja”, escreveu.

No texto, o piloto de 28 anos também agradeceu “a todos pela generosidade e pelas mensagens encorajadoras” que recebeu desde que a demissão foi anunciado. Além disso, posicionou-se sobre falas atribuídas a ele na imprensa europeia. “Eu recebi algumas reportagens sobre coisas que eu teria dito na semana passada. Para esclarecer, eu não falei com ninguém da imprensa e por enquanto vou aproveitar algum tempo para mim”, afirmou.

As reportagens citadas diziam que o holandês teria afirmado que recebeu da Red Bull a promessa de uma vaga para a temporada 2025, mas que não ficou surpreendido com a demissão pois a equipe “roubou” o mundial de Hamilton em 2021. Antes da nota publicada nesta quarta, seu empresário, Guillaume Le Goff, já havia desmentido as especulações.

RICCIARDO DE VOLTA

Piloto de testes da Red Bull desde que deixou a McLaren no final do ano passado, o australiano de 34 anos foi escolhido para substituir De Vries como parceiro de Yuki Tsunoda na AlhpaTauri. O retorno será já no GP da Hungria, marcado para este domingo. Com o australiano, a equipe, dona de apenas dois pontos e lanterna do Mundial de Construtores, espera melhorar seu desempenho na temporada.

De Vries não vinha agradando. Após estrear na Fórmula 1 em corrida única pela Williams, em Monza, no ano passado, e terminar em nono lugar, o holandês chegou à AlhpaTauri como um nome de potencial para a atual temporada. Após dez corridas, teve como melhor posição um 12º lugar em Mônaco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias