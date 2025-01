Daniel Rocha relata últimos momentos com Vitória Strada, confirmada no ‘BBB25’

Daniel Rocha, 34 anos, compartilhou uma declaração à namorada, a também atriz Vitória Strada, 28, primeira confirmada no “BBB25” (TV Globo), nesta quinta-feira, 9. Ela vai disputar o reality em dupla com o amigo Mateus Pires, no grupo Camarote.

O artista usou as redes sociais para contar como foi os últimos momentos do casal antes do anúncio da participação da artista no programa. Vitória já está em confinamento, preparada para entrar na casa do reality show, no próximo dia 13 de janeiro.

+‘BBB25’: Globo divulga participantes da edição

+Web reage à confirmação de Gracyanne Barbosa no ‘BBB25’: ‘Vai ter briga por ovo’

“Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada”, começou ele na legenda ao publicar clique de mão dada à namorada, além do prato que ele preparou para ela.

“Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta”, continuou ele, imaginando poder mandar mensagem à atriz durante o confinamento.

O ator também elencou as qualidades da amada e disse que o público terá a oportunidade de conhecer melhor a atriz.

“Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada”, derreteu-se o ator.

Daniel Rocha e Vitória Strada assumiram o relacionamento recentemente. O ator destacou que os dois estão construindo uma relação e pediu que o público respeite a história de amor dos dois.

“Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz. A todos que gostam de mim ou da Vitória, por favor, sejam gentis. Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil”, observou ele.