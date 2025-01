Web reage à confirmação de Gracyanne Barbosa no ‘BBB25’: ‘Vai ter briga por ovo’

A influenciadora, empresária, musa fitness e musa do Carnaval Gracyanne Barbosa é mais uma famosa a fazer parte do Camarote do “BBB25”. Ela tem 42 anos e é de Campo Grande/MS. Sua dupla é sua irmã Giovanna Jacobina, que é veterinária, tem 26 anos e é natural da mesma cidade.

A notícia da participação da ex-esposa do pagodeiro Belo levantou debate nas redes sociais sobre a alimentação dela durante o confinamento. É que a fisiculturista mantém uma dieta diária com muitos ovos cozidos.

Mas, durante a chamada que revelou a Gracyanne no elenco do Camarote, ela brinca sobre não poder ir para a Xepa porque come 40 ovos por dia.

GRACYANNE BARBOSA NO BBB VAI TER BRIGA POR OVO SIM pic.twitter.com/CrLO9Qe8Kh — luscas (@luscas) January 9, 2025

a ficha da Gracyanne Barbosa caindo quando não ver os 30 ovos #BBB25 pic.twitter.com/mSEz4uomNR — ؘ (@GGUKDRK) January 9, 2025