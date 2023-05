Dança das cadeiras: Saiba quais clubes já trocaram de técnico no Campeonato Brasileiro deste ano

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 04/05/2023 - 15:51 Compartilhe

O Campeonato Brasileiro de 2023 ainda está no início, mas a tradicional e conhecida troca de técnicos segue a todo vapor. Após três rodadas da competição, três dos 20 times que disputam o torneio já trocaram de treinador.

Corinthians, Coritiba e São Paulo foram os times que esperaram o início do Brasileirão para trocar seu comando técnico. A equipe Alvinegra, inclusive, disputou cada rodada do campeonato com um treinador diferente.

Abaixo, listamos as trocas realizadas. Confira!

Corinthians

Mostrando que não acertou no planejamento da temporada, o Corinthians vai disputar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro com o quarto treinador diferente à frente da equipe.

O clube do Parque São Jorge iniciou a competição com Fernando Lázaro, que venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na estreia do Brasileirão. O treinador foi desligado do Corinthians após derrota para o Argentinos Juniors na Libertadores.

Na segunda rodada do torneio, o Corinthians foi comandado por Cuca, que deixou o comando técnico da equipe após pressão da torcida. O treinador fez sua estreia diante do Goiás e saiu derrotado por 3 a 1 no confronto.

Já na terceira rodada, na derrota para seu maior rival – o Palmeiras -, o Timão foi comandado por Danilo, ex-jogador do clube e atual técnico da categoria sub-20. Para o confronto diante do Fortaleza, na próxima segunda-feira (08), o Corinthians anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, o quarto treinador da equipe no Brasileirão.

São Paulo

Ídolo do São Paulo como jogador, Rogério Ceni deixou o comando técnico da equipe após 18 meses de trabalho. O ex-arqueiro esteve à frente do Tricolor Paulista na derrota para o Botafogo na estreia no Brasileirão e, posteriormente, foi substituído por Dorival Jr.

Coritiba

Assim como os demais clubes fizeram, o Coxa trocou de técnico logo após a primeira partida do Brasileirão deste ano. Na derrota para o Flamengo, o Coritiba demitiu o português António Oliveira, que foi substituído temporariamente pelo auxiliar Leomir de Souza. Na terceira rodada do torneio, Antônio Carlos Zago já havia sido anunciado como novo treinador da equipe paranaense.

