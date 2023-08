Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 17:12 Compartilhe

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 17,9 bilhões em junho, informou nesta segunda-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta menor, de US$ 13,1 bilhões.

Além disso, o Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em maio foi revisado para cima, de US$ 7,3 bilhões a US$ 9,4 bilhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias