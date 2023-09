CRB vence o Guarani em confronto direto pelo G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 19:15 Compartilhe

O CRB mantém o sonho do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, após vencer o Guarani na tarde deste sábado, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 29ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Lucas Lima, no início do segundo tempo.

Foi a quinta vitória nos últimos seis jogos do CRB, que segue em nono lugar, agora com 45 pontos. Três a menos que o Novorizontino, primeiro time no G-4, mas que ainda jogará na rodada diante do lanterna ABC, segunda-feira, no interior de São Paulo.

Já o Guarani voltou a perder após cinco jogos, mas segue na vice-liderança, com 50 pontos. Pode perder posição em caso de vitórias de Sport e Novorizontino, ambos com 48, mas não sairá do grupo dos quatro primeiros colocados.

O primeiro tempo começou com o CRB tendo a iniciativa no ataque. E o time alagoano teve dois bons momentos. Aos 21 minutos, João Paulo levantou bola na área e Anselmo Ramon cabeceou no canto direito. Depois, aos 27, Guilherme Romão também finalizou, mas parou em boa defesa de Pegorari.

Após os sustos, o Guarani encaixou a marcação e melhorou antes do intervalo. Aos 42 minutos, Diogo Mateus recebeu bom passe de Bruno José e finalizou rente à trave. No minuto seguinte foi a vez de Bruno José, que chutou colocado de fora da área e Diogo Silva espalmou para fora.

No segundo tempo, o CRB precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Após boa troca de passes, Lucas Lima finalizou com a perna canhota e acertou o canto direito de Pegorari, que chegou atrasado e não conseguiu defender.

Mesmo com a desvantagem, o Guarani não mudou a postura e teve dificuldades para chegar ao ataque. Melhor para o CRB, que seguiu melhor e poderia ter ampliado. Aos 24, Renato avançou na esquerda e cruzou para João Paulo finalizar colocado. Pegorari foi bem no lance e mandou para escanteio.

O Guarani, mesmo com inúmeras mudanças no meio-campo e ataque, não vingou em campo. Ficou refém de bolas aéreas e falhas do adversário, o que não aconteceu até o apito final. Resultado justo na capital alagoana.

O CRB volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Mirassol, às 19 horas, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Já o Guarani, no sábado, receberá o Novorizontino, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 X 0 GUARANI

CRB – Diogo Silva; Hereda, Saimon (Gum), Fábio Alemão e Guilherme Romão (Matheus Ribeiro); Falcão, Lucas Lima (Auremir) e João Paulo; Léo Pereira, Anselmo Ramon (Hyuri) e Renato (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno (Régis) e Bruninho (Isaque); Bruno José (Pablo Thomaz), Derek (Bruno Mendes) e João Victor (Iago Teles). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Lucas Lima aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Saimon, Fábio Alemão e João Paulo (CRB); Lucão e João Victor (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Daniel Paulista (CRB).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).





RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

