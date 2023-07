Cortes de preço impulsionam e vendas da Tesla superam as estimativas no 2º trimestre

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 6:28 Compartilhe

A Tesla superou com folga as estimativas de lucro trimestral na quarta-feira e reportou margem bruta automotiva em linha com as expectativas de Wall Street, sinalizando que estava ganhando terreno na guerra de preços de veículos elétricos iniciada pelo CEO Elon Musk .

Sob pressão do aumento da concorrência e de uma economia incerta, a Tesla reduziu os preços várias vezes nos Estados Unidos, China e outros mercados desde o final do ano passado e aumentou os descontos e outros incentivos para reduzir o estoque.

Isso pressionou sua margem bruta automotiva líder do setor, um indicador observado de perto da saúde financeira da empresa, mas Musk disse que a Tesla sacrificaria as margens para impulsionar o crescimento do volume .

Por exemplo, a Tesla cortou este ano os preços de sua versão de longo alcance do Modelo Y em um quarto, para US$ 50.490.

A Tesla disse em um comunicado na quarta-feira que está se concentrando na redução de custos e no desenvolvimento de novos produtos, e que os “desafios desses tempos incertos não acabaram”.

A Tesla reportou margem bruta geral de 18,2% no período de abril a junho – a menor em 16 trimestres – em comparação com 19,3% no primeiro trimestre.

“Múltiplas rodadas de cortes de preços agressivos colocaram a Tesla em uma posição de força depois de construir seu castelo de EV e agora está pronta para monetizar ainda mais seu sucesso”, disseram analistas da Wedbush em nota.

As ações da montadora com sede em Austin, Texas, ficaram estáveis ​​após o fechamento, após negociações voláteis logo após o anúncio dos resultados.

A empresa reiterou na quarta-feira que espera alcançar entregas de cerca de 1,8 milhão de veículos este ano. A montadora havia previsto em outubro que venderia todos os carros que fabricasse no futuro previsível, mas no segundo trimestre produziu 13.560 veículos a mais do que entregou. Esse número, porém, foi menor do que os números do primeiro trimestre.

Recentemente, a falta de novos modelos tornou mais difícil para a Tesla enfrentar rivais na China, onde ofertas mais chamativas de fabricantes locais pesaram na demanda.

Preços mais baixos, juntamente com incentivos fiscais do governo para compradores de veículos elétricos nos Estados Unidos e em outros lugares, levaram as entregas da Tesla a um recorde de 466.000 veículos no período de abril a julho em todo o mundo, mas prejudicaram sua lucratividade.

Ainda assim, em uma base ajustada, a Tesla ganhou 91 centavos por ação. Os analistas esperavam um lucro de 82 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv.

A empresa registrou receita no período de abril a junho de US$ 24,93 bilhões, ante estimativa de US$ 24,48 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

As ações da Tesla receberam um grande impulso este ano depois que a Ford Motor, a General Motors e uma série de outras montadoras e empresas de carregamento de veículos elétricos disseram que adotariam a tecnologia de carregamento da Tesla .

As ações da empresa subiram 60% desde o primeiro acordo desse tipo com a Ford em 25 de maio. Até agora, este ano, subiu 138%, ajudadas também por créditos federais expandidos para o Modelo 3 e a empolgação dos investidores com a inteligência artificial.

A empresa disse na quarta-feira que custos mais baixos de matéria-prima e créditos fiscais do governo ajudaram a reduzir o custo por veículo, mas que viu um aumento nas despesas operacionais impulsionadas pelos projetos Cybertruck, AI, bem como a produção de 4.680 células de bateria que são essenciais para tornar os EVs mais baratos e atraentes.





A Tesla disse que a produção da picape elétrica Cybertruck, há muito adiada, continua no caminho certo para entregas iniciais neste ano.

Musk apresentou a picape em um evento de 2019, mas adiou o cronograma de produção desde então. No ano passado, ele citou a escassez de componentes de fornecimento como o motivo para atrasar o lançamento do Cybertruck em 2023.

A Tesla disse na quarta-feira que “fizemos progressos notáveis ​​na melhoria do rendimento de nossas linhas de produção de 4680 células”, mas não detalhou o rendimento e o volume de produção.

Em 2020, Musk revelou um plano para produzir as próprias baterias de veículos elétricos da Tesla, chamadas células “4680”. Mas a montadora tem lutado para cumprir as metas de Musk para produção e desempenho das células.

