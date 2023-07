Tesla indica mais cortes de preços e produção à frente, mesmo com lucro em alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 13:33 Compartilhe

Os cortes de preços da Tesla não prejudicaram o crescimento do lucro da montadora no segundo trimestre tanto quanto alguns em Wall Street temiam. Ainda assim, o CEO da empresa, Elon Musk, alertou aos investidores nesta quarta-feira, 19, que ainda mais reduções podem ser necessárias e que a empresa diminuirá a produção neste terceiro trimestre, à medida que atualiza suas fábricas.

A Tesla já cortou os preços iniciais nos EUA entre 14% e 28% este ano, dependendo do modelo. “Simplesmente não controlamos as condições macro”, disse Musk a analistas. “Se as condições macro estiverem estáveis, acho que os preços ficarão estáveis. E se não estiverem estáveis, teremos que baixar os preços”, afirmou, após a Tesla revelar crescimento no lucro do segundo trimestre.

Musk alertou que a produção do terceiro trimestre “ficará um pouco mais baixa” à medida que a empresa atualiza suas fábricas durante o verão, mas indicou que isso não afetaria a capacidade da Tesla de atingir sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos aos clientes este ano.

A adoção da tecnologia de carregamento de veículos elétricos da Tesla, anunciada nos últimos meses por General Motors, Ford Motor e outras montadoras, expôs as vantagens de Musk no mercado de veículos elétricos, especialmente porque os rivais mostram sinais de aumento de estoque. Na segunda-feira, a Ford reduziu o preço inicial de sua picape elétrica, a F-150 Lightning, em quase US$ 10 mil.

O corte, juntamente com a queda dos preços em geral para veículos elétricos, levantou questões mais amplas sobre a força da demanda por carros movidos a bateria, à medida que mais empresas expandem sua produção industrial.

Musk disse que está perseguindo o crescimento em detrimento da lucratividade, pintando uma visão para um futuro em que a Tesla obtém grandes lucros com seu negócio de software, incluindo a atualização de veículos com tecnologia de carros sem motorista.

O bilionário reiterou que também está aberto a licenciar a tecnologia avançada de assistência ao motorista da empresa para rivais. A Tesla está em negociações iniciais com uma grande montadora, disse ele, que não citou o nome da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias