Corpos da vereadora Marielle e Anderson Gomes são velados na Câmara do Rio

Os corpos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), de 38 anos, e do motorista Anderson Gomes, de 39 anos, assassinados na noite desta quarta-feira, 14, no centro do Rio, chegaram por volta das 14h à Câmara Municipal do Rio, onde serão velados.

O velório será restrito aos familiares e amigos das vítimas, mas milhares de pessoas se aglomeram ao redor do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara, na Cinelândia (região central do Rio), para homenagear a vereadora.

1 de 9 Milhares de pessoas realizam ato em memória e solidariedade ao motorista Anderson Pedro Gomes e à vereadora Marielle Franco, em frente à Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil 2 de 9 Pessoas prestam suas homenagens à vereadora Marielle e ao motorista Anderson e deixam flores na escadaria da Câmara dos Vereadores Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil 3 de 9 Multidão cobra justiça pelo assassinato da vereadora e do motorista Anderson Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil 4 de 9 Manifestante pede fim do uso de armas Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 5 de 9 Câmara realiza sessão solene em homenagem à Marielle Franco Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil 6 de 9 Conhecidos de Marielle consolam uns aos outros próximo ao local onde ocorreu o crime Foto: Mauro Pimentel / AFP 7 de 9 Polícia do Rio de Janeiro reboca carro em que a vereadora Marielle Franco foi assassinada Foto: AFP 8 de 9 Carro de Marielle Franco sendo rebocado Foto: Mauro Pimentel / AFP 9 de 9 Parentes e amigos se emocionam no local do crime

Desde o meio-dia, representantes de entidades da sociedade civil fizeram discursos cobrando uma investigação séria e rápida do caso. Ao final de cada discurso o nome de Marielle era gritado, seguido da palavra “presente”. Os discursos foram interrompidos para a passagem do cortejo fúnebre e serão retomados a partir das 17 horas. O enterro estava previsto para as 16 horas, mas deve atrasar.

Outro coro bastante repetido foi pelo fim da Polícia Militar. Correligionários de Marielle suspeitam que ela tenha sido executada por conta de ter feito denúncias contra a ação de policiais militares em Acari, na zona norte.

Cartazes com a foto de Marielle manchada com tinta vermelha, que representa sangue, foram colados em postes ao redor da sede da Câmara.