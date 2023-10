Contra bots: Musk testa cobrança de US$ 1 dos usuários do X para postar

Elon Musk impôs uma taxa anual de US$ 1 para novos usuários de seu site de mídia social X para desbloquear recursos básicos, como postar ou compartilhar conteúdo – uma medida que o bilionário afirma ser a “única maneira” de derrotar contas automatizadas de bots de spam.

A empresa anteriormente conhecida como Twitter lançou o teste, apelidado de “Not a Bot”, na Nova Zelândia e nas Filipinas na noite de terça-feira.

Novos usuários nesses países são obrigados a verificar seus números de telefone e pagar pela capacidade de postar, interagir com outros usuários ou marcar postagens no site de mídia social em dificuldades.

“É a única maneira de combater bots sem bloquear usuários reais”, disse Musk . “Isso não impedirá completamente os bots, mas será 1000 vezes mais difícil manipular a plataforma.”

Os usuários existentes do X “não são afetados” pelo teste, de acordo com Musk. Novas contas que decidirem não pagar a taxa de US$ 1 por ano só poderão ler postagens, assistir a vídeos e seguir outras contas.

Em uma postagem separada, a conta do site de mídia social disse que a nova taxa “não é um gerador de lucro” para a empresa.

“Este novo teste foi desenvolvido para reforçar nossos esforços já bem-sucedidos para reduzir spam, manipulação de nossa plataforma e atividade de bot, ao mesmo tempo que equilibra a acessibilidade da plataforma com uma pequena taxa”, disse a empresa.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

This…

— Support (@Support) October 17, 2023