Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana de 12 e 13 de agosto

O fim de semana chega com um marco no céu, que acontece na virada do sábado, dia 12, para o domingo, dia 13, e que é acompanhado desde a Antiguidade, pois traduz o conceito de magia. Ausente do céu por esses dias, o planeta Vênus formará uma conjunção exata com o Sol, mudando de fase no céu, aqui da Terra.

Com isso, o planeta regente da beleza, do amor e de tudo o que é valioso passará a ser visto antes do amanhecer, em vez de brilhar no céu pouco depois do pôr do Sol. Esse fenômeno astronômico foi, desde os primórdios da civilização, interpretado culturalmente como símbolo de que um novo tempo para temas governados por Vênus está prestes a começar. Reciclando valores, gostos e amores, em um grande ciclo que leva ao todo 8 anos de encontros entre Vênus e o Sol pelo zodíaco, esse acontecimento celeste evoca um novo olhar para as relações humanas.

Na antiga Suméria, dizia-se que, nesses dias nos quais Vênus ficava ausente do céu, a deusa da fertilidade e também da sexualidade, Inanna, descia ao submundo. Segundo a lenda, a cada estágio de sua descida, ela deixava uma peça de roupa. Somente depois de estar completamente despida e encontrar a sua irmã, Ereshkigal, ela renascia, voltando a brilhar no céu, aqui na Terra. Nesse meio tempo, essa bela deusa que também já foi representada montando um leão, controlando a fera no meio de suas pernas, também encontrava amores e parceiros sexuais.

Milhares de anos depois, na Grécia, terra que foi berço da famosa Escola Pitagórica – cujos estudos sobre a relação simbólica entre as leis naturais, a magia e a matemática estão no cerne do ocultismo ocidental -, esse ciclo foi minuciosamente analisado em sua geometria. Notou-se que, ao longo desse ciclo de 8 anos, Vênus forma ao todo dez conjunções com o Sol. Projetando os locais desses encontros entre o planeta mais brilhante do céu e o astro-rei no zodíaco, obtém-se a forma geométrica de um perfeito pentagrama, ou seja, uma estrela de cinco pontas.

Ao analisar os ângulos internos desse pentagrama, os pitagóricos – discípulos do renomado Pitágoras de Samos – descobriram nesse ciclo celeste um padrão matemático que se repete em diversos lugares na natureza. Chamado de Proporção Áurea, esse número está presente em flores, animais, conchas e um sem número de fenômenos relacionados à vida na Terra. E foi assim que passamos a relacionar estrelas de cinco pontas a amuletos e histórias de bruxas.

Então, com todos esses elementos para embalar o fim de semana, é hora de observar a beleza da vida e das relações humanas. Por isso, seduza de maneira natural e lembre-se de amar, antes de qualquer coisa, a si mesmo. Pois é preciso amar como se não houvesse amanhã, já que o amor, esse sentimento tão belo quanto fundamental, é o elixir da vida neste planeta mágico que é o nosso lar no universo!

Observe: já bem próxima ao Sol, a Lua Minguante ascende, ao Leste, pouco antes do amanhecer, tanto do domingo, dia 13, quanto da segunda, dia 14. Dentre os planetas visíveis a olho nu, os mais fáceis de visualizar nesse período são Saturno e Júpiter. O primeiro, em meio à Constelação de Aquário, poderá ser visto praticamente a noite toda, cruzando o céu de Leste a Oeste. Já o segundo, por sua vez, estará nas dependências da Constelação de Áries, chegando ao céu por volta da meia-noite.

Áries: o fim de semana favorece os programas domésticos e as atividades em família, ariano. Aproveite para valorizar as atividades simples e intimistas.

Touro: fale menos e escute mais, taurino. É importante que você consiga se comunicar com mais efetividade e, ao mesmo tempo, discrição.

Gêmeos: tenha foco, geminiano. O céu pede mais atenção ao que for essencial, então procure ser mais econômico e simples em suas escolhas.

Câncer: o astral está mágico e ajuda você a aplicar a sua intuição, canceriano. Aproveite o fim de semana também para dormir e renovar as energias.

Leão: relaxe, leonino. O fim de semana incentiva os cuidados com a saúde e o bem-estar em um sentido amplo.

Virgem: seja mais seletivo, mas esteja junto às pessoas certas, virginiano. O céu pede para você se cuidar mais, sem se deixar drenar por quem está ao seu redor.





Libra: repense as suas prioridades, libriano. O céu está inspirado e pede para você refletir sobre o que pode estar faltando para construir o seu sucesso.

Escorpião: aprenda com as pessoas à sua volta, escorpiano. O astral incentiva o seu olhar para os temas intelectuais.

Sagitário: perceba as coisas nas entrelinhas e procure saber o que realmente faz diferença na sua vida, sagitariano. É hora de dividir intimidades com as pessoas certas.

Capricórnio: converse com quem está sempre ao seu lado, capricorniano. É preciso saber dialogar, mas sem cobrar.

Aquário: cuide da sua saúde e capriche na alimentação, aquariano. O fim de semana chega em clima de autocuidado.

Peixes: divirta-se, pisciano. Saia, veja pessoas queridas, mas tome cuidado com exageros e excessos de todos os tipos.

