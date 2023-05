Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 22 a 28 de maio

Virginia Gaia 20/05/2023 - 23:45 Compartilhe

Está aberta a temporada fértil para novas ideias, novos contatos e a renovação da mente! Porque nessa vida é importante experimentar e dar espaço para o aprendizado e as trocas entre as pessoas. Nesta semana, a Lua Nova estimula a liberdade de pensamento e ganha corpo até tornar-se Lua Crescente, no próximo sábado, dia 27. Então, os assuntos que surgiram desde o encontro entre o Sol e a Lua, na última sexta-feira, dia 19 – quando a Lua Nova abraçou Urano, estando na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu – ganham corpo.

Nesse meio tempo, o céu estimula as trocas intelectuais e as parcerias que propiciem o crescimento em conjunto. Isso se dá não somente em função do avanço do Sol pelo comunicativo signo de Gêmeos, mas especialmente pelo aspecto favorável entre Vênus, em Câncer, e Urano, em Touro. Quem são as pessoas que estimulam o seu desenvolvimento cultural? Fazer associações com quem acolhe as diferenças também é fundamental, pois a identificação no que é singular e excêntrico fortalece os elos e as possibilidades mútuas.

E é sob esse contexto, que promove o espírito das trocas livres e coletivas, que o planeta Marte forma tensões bem dramáticas no céu. Avançando a passos largos pelo território da expressão da individualidade, no signo de Leão, o planeta vermelho está oposto ao profundo Plutão, engatando também uma quadratura com o altivo Júpiter, em Touro. Na prática, essa combinação lembra que é preciso saber temperar os desejos pessoais com os anseios da comunidade. Com o patrono da ação e da conquista no território zodiacal da individualidade, a ação pessoal fica favorecida. Mas isso não pode ser interpretado como individualismo!

E é assim que o astral incentiva a reflexão sobre o que significa ter e exercer poder. Pois ambos – tanto Júpiter como Plutão -, cada um à sua moda, carregam o simbolismo da influência e da liderança. Então, diante dessas tensões celestes, é hora de perceber o real significado da expressão “juntos somos mais fortes”.

E é assim que fica mais fácil absorver o flerte de Vênus com Urano: ao reunir pela semelhança em vez de separar pela diferença, o diálogo fica mais fácil. A partir daí, é só abraçar as oportunidades para conversar, dialogar e aprender.

Uma semana de muitas conversas e trocas produtivas para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 22 a 28 de maio de 2023.

Áries

Racionalize as suas tarefas e tenha uma semana mais produtiva, ariano. Procure conversar com as pessoas e evite julgar antes de ouvir os diversos pontos de vista.

Touro

É hora de agir em conjunto, taurino. Troque com as pessoas, faça boas parcerias e esteja atento às oportunidades para mostrar o melhor de você para as pessoas certas.

Gêmeos

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, o astral pede mais atenção à sua intimidade, geminiano. Renove suas ideias e invista no seu bem-estar junto às pessoas próximas.





Câncer

É preciso saber filtrar as palavras, tanto as suas como as dos outros, canceriano. Esteja atento aos detalhes para saber quem realmente combina com você e quem não.

Leão

O astral ajuda você a identificar oportunidades para o futuro, leonino. Mas tenha cuidado para não acabar querendo fazer tudo ao mesmo tempo, perdendo o foco.

Virgem

O céu pede mais observação e aprendizado, virginiano. É preciso saber ouvir, absorver ideias e, sobretudo, crescer ao lado de quem tem algo a ensinar para você.

Libra

O astral favorece as parcerias e os contatos com as pessoas, libriano. No entanto, é preciso também ser seletivo e evitar enlaces que mais drenam sua energia do que tenham a oferecer para você.

Escorpião

Esteja atento às companhias e à qualidade das suas relações, escorpiano. Fomente as boas amizades e os contatos produtivos, mas evite também dedicar-se demais para quem não retribui.

Sagitário

Faça uma boa avaliação interna antes de tomar medidas mais enérgicas, sagitariano. É preciso respeitar o seu tempo para as coisas, priorizando o seu bem-estar emocional.





Capricórnio

A semana promete bastante intensidade e profundidade, capricorniano. Vença os seus medos, olhe para dentro e dê atenção a temas como sexualidade e inconsciente.

Aquário

Dê atenção às suas questões íntimas e familiares, aquariano. É preciso virar algumas páginas do passado, buscando harmonizar as suas relações de maneira efetiva e franca.

Peixes

Faça bons contatos, pisciano. É hora de priorizar as pessoas certas, sabendo quem realmente está ao seu lado e incentiva o seu crescimento no longo prazo, apoiando os seus sonhos.

