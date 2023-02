Com um a menos, Mirassol vence o Santo André no ABC Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2023 - 22:15 Compartilhe

Com um homem a menos durante quase todo o segundo tempo, o Mirassol venceu o Santo André, por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no encerramento da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Zé Roberto fez o único gol da partida.

Foi o terceiro jogo sem vitória do Santo André, sendo a segunda derrota consecutiva, num desempenho que mantém o time em terceiro lugar no Grupo D, com 14 pontos. Já o Mirassol chegou aos 15 pontos e é o terceiro do Grupo B. Ambos não tem mais chances de classificação às quartas de final.

O Santo André começou a partida impondo seu ritmo e criou duas boas chances. A primeira aos cinco minutos, quando José Hugo chutou e Muralha defendeu. Depois, no minuto seguinte, foi a vez de Pablo receber cruzamento e cabecear com outra boa defesa do goleiro do Mirassol.

Só que o Mirassol conseguiu encaixar a marcação e foi quem abriu o placar. Aos 27 minutos, Zé Roberto cabeceou na trave e a bola voltou na sua direção para completar para as redes. E a vantagem dos visitantes poderia ter sido maior, já que Danielzinho chutou aos 46, mas parou em Lucas Frigeri.





No segundo tempo, o Santo André precisou se expor mais e quase empatou aos nove minutos. Igor Fernandes cruzou da esquerda e o atacante finalizou pela linha de fundo. O Mirassol foi pressionado e ainda ficou em desvantagem numérica com a expulsão de Danielzinho.

Com um homem a mais, a partida virou ataque contra defesa. O Santo André ficou com a posse de bola, mas abusou das jogadas aéreas e consagrou os defensores do Mirassol. Os visitantes se fecharam na defesa e seguraram a importante vitória até o apito final.

Pela última rodada da primeira fase, o Santo André visitará o Corinthians no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Mirassol, no domingo, receberá a Portuguesa, às 16 horas, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 1 MIRASSOL

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri (Carlos Eduardo); Ricardo Luz, Ednei, Rodolfo Filemon e Igor Fernandes; Moisés Ribeiro (Claudinho), Dudu Vieira (Léo Ceará) e Gerson Magrão (Nenê Bonilha); Gabriel Taliari, José Hugo e Pablo (Júlio Vitor). Técnico: Matheus Costa.





MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Luiz Gustavo), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Zé Mateus), Danielzinho e Camilo (Flávio); Negueba (Gabriel), Fernandinho e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalá.

GOL – Zé Roberto, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon e Luiz Otávio (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO – Danielzinho (Mirassol).

PÚBLICO – 1.066 pagantes.

RENDA – R$ 21.465,00.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

