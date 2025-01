Com Parkinson, Manoel Carlos tem piora em seu estado de saúde

O autor Manoel Carlos, 91 anos, diagnosticado com Doença de Parkinson, sofreu uma piora em seu estado de saúde. A informação foi divulgada pela família, através de nota publicada nas redes sociais.

Parentes de Maneco, como é conhecido pelos colegas da Globo, emissora para a qual escreveu várias novelas de sucesso, pedem que fãs e amigos respeitem o momento e evitem visitá-lo.

“Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à doença de Parkinson. Segundo a dra. Roberta Zani, médica responsável: ‘Estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado'”, diz um trecho da nota divulgada através do Instagram, no perfil da produtora Boa Palavra, fundada por ele e atualmente comandada pela filha, a atriz Júlia Almeida.

“Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua esposa, Bety, e da filha, Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido. A família agradece o carinho e solicita que visitas sejam evitadas. Atualizações divulgadas se necessário”, finaliza o texto.

Manoel Carlos está aposentado há quase sete anos, mesmo período em que recebeu o diagnóstico da doença.