Com Maracanã cheio, Vasco encara a sensação Nova Iguaçu pelas semifinais do Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Na esperança de chegar à grande final, o Vasco mede forças contra a sensação Nova Iguaçu, neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A expectativa é de contar com o apoio de mais de 60 mil torcedores, que podem levar o time a reverter a vantagem do adversário, que chega com o direito de empatar no placar agregado – a soma de pontos e gols dos dois jogos.

Os dois times travaram 13 confrontos na história. O time cruzmaltino possui total vantagem, com oito vitórias, três derrotas e dois empates e tem vindo de uma ascensão na temporada. Na rodada final da Taça Guanabara, não tomou conhecimento da Portuguesa, em São Januário, goleando por 4 a 0, garantindo vaga as semifinais em terceiro lugar, com 22 pontos. No meio de semana, avançou à terceira fase da Copa do Brasil, ao despachar o Água Santa de forma dramática. Após empate por 3 a 3, venceu a disputa nos pênaltis por 4 a 1.

Invicto há oito jogos, o Vasco buscará a vitória para ter vantagem no segundo jogo. Depois de cumprir suspensão, o volante Zé Gabriel deve retomar a posição. No mais, a base deve ser a mesma dos últimos jogos.

Dimitri Payet, “cérebro” do meio-campo, é a principal esperança pelo lado vascaíno, ao lado do atacante Pablo Vegetti. O argentino, que jogou nove partidas, marcou em seis oportunidades e efetuou um passe decisivo, sendo o artilheiro do time até agora.

O Nova Iguaçu está fazendo história. Ficou atrás apenas do campeão Flamengo, com 24 pontos. No último compromisso, no Estádio Raulino de Oliveira, os comandados de Carlos Vitor bateram o Volta Redonda por 2 a 1. Na fase inicial venceu o Vasco por 2 a 0 e avançou à segunda fase da na Copa do Brasil com uma estrondosa goleada: 8 a 0 para cima do Itabuna-BA.

A força ofensiva é destaque no time comandado por Carlos Vitor. Marcou 18 gols, oito deles com Carlinhos, artilheiro do Cariocão, ao lado de Pedro, do Flamengo. Mesmo jogando com o estádio lotado, o técnico acha que é possível conquistar um bom resultado. “Nosso time está entrosado e isso pode ser diferencial para vencermos o Vasco, um adversário de tradição e altamente qualificado.”

FICHA TÉCNICA

VASCO X NOVA IGUAÇU

VASCO – Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

NOVA IGUAÇU – Fabrício; Yan, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Igor Guilherme, Albert e Xandinho; Bill, Yago e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias