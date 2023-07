Claudia Raia se pronuncia após usar termo capacitista no ‘Mais Você’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 23:57 Compartilhe

Claudia Raia usou o Instagram, na tarde desta terça-feira, 4, para se retratar acerca de uma palavra pejorativa usada por ela ao vivo. Entrevistada ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, no “Mais Você”, programa matinal comandado por Ana Maria Braga, a atriz usou o termo “retardados”, considerado capacitista (preconceituoso com pessoas com deficiência).

“Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder […] A gente parece um bando de retardados”, disse ela, referindo-se à forma como o casal trata o filho mais novo, Luca, de 4 meses.

Após internautas se revoltarem com o termo, Raia se desculpou, nos stories do Instagram.

“Estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que eu usei hoje no Mais Você. A gente está aprendendo todos os dias a falar, a usar as palavras devidamente. Então está aqui o meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todos os dias e é bom a gente estar sempre alerta e sempre com vocês mostrando para a gente o que é certo e o que é errado.” Confira aqui.

