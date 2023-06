Cidade de SP registra madrugada mais fria do ano; veja previsão para os próximos dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 18:33 Compartilhe

A cidade de São Paulo registrou neste sábado, 17 de junho, a madrugada mais fria de 2023, segundo dados do Centro de Gerenciamentos de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A média da temperatura mínima no período foi de 8,5°C. A mínima absoluta foi observada na estação Capela do Socorro-Parelheiros, no extremo da zona sul da cidade, onde os termômetros bateram 4,3°C.

Até então, a madrugada mais fria do ano tinha ocorrido no dia 16 de maio, quando a média da temperatura mínima na cidade foi de 9,8°C. Na ocasião, a mínima absoluta, também registrada na estação meteorológica Capela do Socorro-Parelheiros, foi até menor do que a deste sábado: de 3,9°C.

Com base nas informações do CGE, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) decretou estado de alerta para baixas temperaturas às 10 horas da última quinta-feira, 15.

Ao mesmo tempo, os dados do CGE mostram que junho acumulou, até as 7 horas da manhã deste sábado, 21,3mm de precipitação, o que representa aproximadamente 42,3% dos 50,4mm esperados para o mês.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, a queda nas temperaturas em São Paulo fez o governo do Estado reativar o abrigo emergencial na estação Pedro II, da Linha 3 – Vermelha da Companhia do Metropolitano (Metrô), para proteger a população em situação de rua do frio da capital.

O espaço, que foi aberto na noite desta sexta-feira, 16, continuará em funcionamento pelo menos até a madrugada deste domingo, 18, quando os termômetros devem registrar mínima de 8ºC, conforme alerta da Defesa Civil – os abrigos são abertos quando a previsão indica temperatura mínima igual ou menor que 10ºC.

Temperaturas devem permanecer baixas no domingo

O ar frio e seco deve predominar no início da próxima semana, segundo o CGE. As temperaturas permanecem baixas, principalmente nas noites e madrugadas. O órgão destaca que a sensação de frio será maior do que o registro dos termômetros.

O domingo deve ter sol, variação de nuvens e termômetros oscilando entre 10°C e 18°C. No final do dia, a previsão do CGE é que a nebulosidade deve aumentar. Porém, não há expectativa de chuva na capital paulista.

Na segunda-feira, 19, haverá formação de névoa úmida e possibilidade de chuviscos entre a madrugada e as primeiras horas da manhã.

No decorrer do dia, a previsão é que haja muitas nuvens, aberturas de sol e lenta elevação da temperatura. Espera-se mínima de 11°C e máxima de 19°C.

