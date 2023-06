Ciclo de altas de juros provavelmente não acabou, diz membro do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2023 - 10:56 Compartilhe

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Madis Müller afirmou nesta sexta-feira, 16, que o ciclo de elevações de juros da instituição “provavelmente ainda não acabou”. Em texto publicado no blog do BC da Estônia, presidido por Müller, ele enfatizou a meta de controlar “logo” os preços na zona do euro, levando a inflação ao consumidor de volta à meta de 2%.

Müller argumentou que a alta nos preços da zona do euro segue “claramente mais rápida” do que a meta do BCE há mais de um ano.

Ao mesmo tempo, as elevações de juros já adotadas “estão tendo um impacto na economia”. Adiante, os dirigentes devem avaliar os impactos das decisões já adotadas e os novos indicadores, comentou, mas enfatizando a meta “clara” de garantir o retorno da inflação à meta.

O dirigente ainda disse que a alta de juros desta semana “provavelmente não foi uma surpresa para os mercados financeiros”, por isso não deve ter efeito imediato na taxa de seis meses da Euribor, importante para os estonianos.

Ele notou que a inflação tem desacelerado, mas se mostra mais disseminada que o antes previsto, puxada sobretudo por altas “relativamente rápidas” nos salários.

