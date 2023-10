Chega ao fim o casamento de Fábio Assunção e Ana Verena

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2023 - 15:36 Compartilhe

O ator Fábio Assunção e a advogada Ana Verena não estão mais juntos, segundo confirmou a assessoria do ator para a revista Quem neste domingo, 15. O casal tem uma filha de 2 anos, Alana, e o casamento começou em 2020. Nenhum dos dois se manifestou nas redes sociais até o momento.

O colunista Leo Dias afirmou que o casal já deu entrada nos documentos do divórcio. Ainda em 2023, o jornalista Lucas Pasin, do UOL, publicou matéria exclusiva sobre a crise no matrimônio de Fábio e Ana. Há cerca de 1 mês atrás, ninguém sabia se o casal ainda mantinha o relacionamento.

Eles nunca falam claramente sobre, mas têm brigas e desgaste”, conta uma das fontes ouvidas por Pasin.

Alana é a caçula de três filhos por parte de pai. Além da garota, Fabio ainda tem João Assunção(20), fruto de seu relacionamento com Priscila Borgonovi, e Ella Felipa (11), filha de Karina Tavares.

